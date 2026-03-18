A. Carraro Prosecco Doc Conegliano vs Ankara Zeren Spor Kulübü, en vivo la vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenil

Publicado por Tania Suárez

El torneo busca a los cuatro mejores equipos y lo podrás seguir por Claro Sports

A. Carraro Prosecco Doc Conegliano y Ankara Zeren Spor Kubülü vuelven a verse las caras, ahora en el partido de vuelta de los cuartos de final de la CEV Champions League Volley. Carraro se llevó el triunfo en el partido de ida, con un marcador de 0-3, dominando ampliamente a sus rivales, quienes por más esfuerzo que hicieron simplemente no pudieron revertir la situación. Ahora, se presenta una nueva oportunidad para cambiar la historia en el juego de vuelta, en estos playoffs.

Te puede interesar:

Home Run Derby, en vivo la Liga Telmex Telcel de Béisbol Fase Nacional 2026 categoría 11-12

En vivo

Home Run Derby, en vivo la Liga Telmex Telcel de Béisbol Fase Nacional 2026 categoría 11-12

Diablos vs Sultanes Femenil, en vivo la Serie de la Reina Liga Mexicana de Sóftbol 2026, Juego 1

En vivo

Diablos vs Sultanes Femenil, en vivo la Serie de la Reina Liga Mexicana de Sóftbol 2026, Juego 1

Jupiter vs Boston en vivo el TGL Golf 2026: transmisión de la semifinal 2 hoy 17 de marzo

En vivo

Jupiter vs Boston en vivo el TGL Golf 2026: transmisión de la semifinal 2 hoy 17 de marzo

En vivoVideo