A. Carraro Prosecco Doc Conegliano vs Ankara Zeren Spor Kulübü, en vivo la vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenil

El torneo busca a los cuatro mejores equipos y lo podrás seguir por Claro Sports

A. Carraro Prosecco Doc Conegliano y Ankara Zeren Spor Kubülü vuelven a verse las caras, ahora en el partido de vuelta de los cuartos de final de la CEV Champions League Volley. Carraro se llevó el triunfo en el partido de ida, con un marcador de 0-3, dominando ampliamente a sus rivales, quienes por más esfuerzo que hicieron simplemente no pudieron revertir la situación. Ahora, se presenta una nueva oportunidad para cambiar la historia en el juego de vuelta, en estos playoffs.

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