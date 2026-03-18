Tottenham vs Atlético de Madrid, en vivo el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League 2026

Los de Simeone quieren cerrar la clasificación sin sorpresas.

Tottenham Atlético de Madrid, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Tottenham vs Atlético de Madrid!!! Tottenham y Atlético de Madrid se enfrentan en un duelo decisivo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, en un partido que podrás seguir en vivo con el minuto a minuto y todas las incidencias desde Londres. La eliminatoria llega muy favorable para el conjunto español, que se impuso con autoridad por 5-2 en la ida disputada en el Riyadh Air Metropolitano, por lo que los Spurs están obligados a buscar una remontada épica ante su gente.

Atlético de Madrid, el equipo dirigido por Diego Simeone, intentará administrar la ventaja y sellar su clasificación a los cuartos de final, en medio de una temporada sólida tanto en LaLiga como en las competiciones domésticas, aunque con algunas bajas sensibles que lo obligarán a reacomodar el once. Del otro lado, el Tottenham afronta el reto con la necesidad de dar un golpe histórico, apoyado en su estadio, pese a su irregular campaña en la Premier League y a las ausencias que también condicionan su armado para este compromiso europeo.

¿A qué hora inicia el Tottenham vs Atlético hoy miércoles 18 de marzo de 2026?

El partido entre el Tottenham y el Atlético de Madrid se disputará hoy miércoles 18 de marzo de 2026, en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). La sede será el Tottenham Hotspur Stadium, estadio con capacidad para 65.000 espectadores.

Alineaciones del Tottenham vs Atlético para los Octavos de Final de la Champions League

Atlético de Madrid no cuenta con futbolistas sancionados para este encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League mientras que Tottenham no podrá contar con Richarlison, sancionado. Hay futbolistas importantes que por sanción tampoco dirán presente: Jan Oblak, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur e Yves Bissouma, entre otros. Las alineaciones titulares son las siguientes:

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero, Radu Dragusin, Micky Van de Ven, Djed Spence; Xavi Simons, Pape Sarr, Archie Gray, Mathys Tel; y Randall Kolo Muani. DT: Igor Tudor.

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

¿Dónde ver el Tottenham vs Atlético en vivo? Canales de TV y streaming online

Tottenham vs Atlético de Madrid, partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de FOX. En Sudamérica se podrá seguir a través de ESPN y Disney Plus Premium. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

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