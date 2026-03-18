Bayern Munich vs Atalanta, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Bayern Munich y Atalanta por la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Bayern Munich vs Atalanta, en vivo | Claro Sports

Es momento de conocer a un nuevo clasificado a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. Bayern Munich recibe en su casa, el Allianz Arena, al Atalanta. El partido de ida dejo una clara supremacía y ventaja para los alemanes de seis goles a uno.

Resultado al momento: Bayern Munich – Atalanta | Partido de vuelta de los octavos de final de Champions League

¿A qué hora inicia el Bayern Munich vs Atalanta, hoy 18 de marzo de 2026?

El partido válido por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 que se llevará a cabo en el Allianz Arena, dará inicio a partir de las tres de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las dos de la tarde.

Alineaciones del Bayern Munich vs Atalanta para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League

Bayern Munich: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Tom Bischof; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Luis Díaz, Raphael Guerreiro, Lennart Karl y Harry Kane. DT: Vincent Kompay.

Jonas Urbig; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Tom Bischof; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Luis Díaz, Raphael Guerreiro, Lennart Karl y Harry Kane. Atalanta: Marco Sportiello; Odilon Kossounou, Isak Hien, Giorgio Scalvini; Raoul Bellanova, Mario Pasalic, Ederson, Lorenzo Bernasconi; Charles de Ketelaere, Kamaldeen Sulemana y Gianluca Scamacca. DT: Raffael Palladino.

¿Dónde ver el Bayern Munich vs Atalanta en vivo? Canales de TV y streaming online

El duelo entre alemanes e italianos se podrá sintonizar por las pantallas de ESPN y Disney+ Premium, en el territorio colombiano. En suelo mexicano, TNT Sports, TNT Go y Max tendrán la transmisión del partido.

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