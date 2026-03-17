Cuartos de final Champions League 2026, al momento: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?

PSG, Real Madrid, Sporting Club y Arsenal son los primeros equipos que ganan su llave de octavos. Así quedan los cruces para la siguiente ronda

Así se jugarán los cuartos de final de la UEFA Champions League | Claro Sports

La UEFA Champions League comienza a tener más claro el panorama hacia la final de Budapest, luego de que el martes 17 de marzo se disputaran la mitad de los partidos de vuelta de los octavos de final. Cuatro equipos ya tienen su pase a la siguiente ronda, mientras que los otros cuatro se darán a conocer el miércoles 18.

Ya no hay sorteo para la ronda de cuartos de final, conociendo todos los cruces hasta la final desde que se sortearon los octavos, por lo que los equipos ya saben con antelación quién podría ser su rival en las siguientes rondas.

Así se juegan los cuartos de final de la Champions League 2026: partidos y llaves, al momento

Los primeros invitados a los cuartos de final son el Sporting Club de Portugal, que remontó un 3-0 en Noruega para eliminar al Bodo Glimt en la prórroga. Le siguieron el Real Madrid, que aprovechó una tarjeta roja temprano en la vuelta para navegar sin problemas ante el Manchester City. El Arsenal tampoco tuvo problemas ante el Bayer Leverkusen y el PSG terminó con un global de escándalo ante el Chelsea. Ya conocemos una de las llaves de cuartos: Arsenal contra Sporting. Las siguientes tres se definirán el miércoles 18:

PSG vs Galatasaray/Liverpool

vs Galatasaray/Liverpool Real Madrid vs Atalanta/Bayern Munich

vs Atalanta/Bayern Munich Newcastle/Barcelona vs Atlético de Madrid/Tottenham

Sporting Club vs Arsenal

Resultados de los octavos de final de la UEFA Champions League 2026

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League 2026?

Todavía no hay fechas ni horarios para los partidos, los cuales se darán a conocer tras concluir la ronda de octavos. Lo que ya se conoce es la ventana de fechas para los cuartos de final, que serán los siguientes días:

IDA: 7 y 8 de abril

VUELTA: 14 y 15 de abril

Las semifinales se jugarán, los partidos de ida, entre el 28 y 29 de abril, con la vuelta el 5 y 6 de mayo. La final en la Puskas Arena será el 30 de mayo.

¿Quién transmite en vivo la Champions League 2026 y dónde ver por TV y online?

Los partidos de la UEFA Champions League los transmite en México TNT Sports, HBO Max y Fox One. En el resto de Latinoamérica, los pasan ESPN.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Champions League y quién avanza a la siguiente ronda?

Desde la temporada 2021/22, ya no cuentan los goles de visitante en las eliminatorias a doble partido en la Champions, la Europa League y la Conference. Esto quiere decir que, para pasar de ronda, hay que ganar en el marcador global.

En caso de empate en el marcador global tras 180 minutos, se disputan dos tiempos extra, como sucedió en el Sporting contra Bodo. Si se mantiene el empate en el resultado acumulado, se procede a los penaltis.

Te puede interesar: