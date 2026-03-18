Home Run Derby, en vivo la Liga Telmex Telcel de Béisbol Fase Nacional 2026 categoría 11-12

Este miércoles, a partir de las 8:30 AM, disfruta en vivo por Claro Sports del Home Run Derby de la Liga Telmex Telcel de Béisbol en su Fase Nacional 2026, un evento lleno de emoción donde los mejores prospectos juveniles de México demuestran su poder con el bat. Este torneo se ha consolidado como un semillero vital para el desarrollo de nuevos talentos del béisbol mexicano, siendo una de las competencias más esperadas del año.

Más allá de la competencia deportiva, el Home Run Derby busca fomentar los valores de esfuerzo, trabajo individual y dedicación, además de promover la actividad física entre la niñez y juventud del país. Con el respaldo de la Federación Mexicana de Béisbol y otras instituciones deportivas, la Liga Telmex Telcel continúa impulsando espacios que favorecen el desarrollo físico y mental de las futuras generaciones, contribuyendo a la prevención de problemas como la obesidad, el sedentarismo y las adicciones.

A lo largo del evento, jóvenes atletas, sus familias y la comunidad en general se reúnen a disfrutar del deporte y compartir momentos inolvidables, mientras apoyan a los nuevos talentos que representan el futuro del béisbol en México. ¡No te lo pierdas, será un espectáculo lleno de energía y emoción!

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