Messi y algunas sorpresas en la convocatoria de Argentina para enfrentarse a Guatemala

Se reveló la lista de convocados por Lionel Scaloni para el partido amistoso de la Fecha FIFA de Marzo en La Bombonera

Messi no se pierde el juego ante Guatemala | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

La selección argentina ya tiene todo listo para enfrentar a Guatemala en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, que se jugará el 31 de marzo en el estadio de La Bombonera. Tras la cancelación de la Finalissima contra España, la AFA consiguió rápidamente un rival para que la Scaloneta mantuviera su rodaje antes de la Copa del Mundo. La convocatoria de Lionel Scaloni, que incluye algunos regresos, varias ausencias notables y nuevas caras, ha generado gran expectación en el país.

Entre las sorpresas más destacadas en la lista de convocados se encuentran los futbolistas Tomás Palacios, de Estudiantes, y Gabriel Rojas, de Racing, quienes, a pesar de ser novatos en la selección mayor, han sido elegidos por Scaloni para este amistoso. El caso de Palacios es especial, ya que el cuerpo técnico lo venía siguiendo desde hace tiempo, pero no contaba con regularidad en su competencia. Su reciente llegada a Estudiantes le permitió encontrar continuidad y mostrar el nivel necesario para ser llamado.

Una de las noticias más esperadas es el regreso de Marcos Acuña, quien estuvo ausente en la última convocatoria para el amistoso ante Angola. Sin embargo, la lista de Scaloni también tiene ausencias importantes, ya que Gio Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez no podrán estar presentes debido a lesiones. Estos tres jugadores son pilares del equipo, lo que genera preocupación en el cuerpo técnico, aunque no se descarta que puedan unirse al grupo en los próximos días para entrenar.

En la convocatoria también se destacan nombres como Valentín Barco, Matías Perrone y Marcos Senesi, quienes siguen siendo observados de cerca por Scaloni en su proceso de consolidación dentro del grupo. Estos jugadores, que continúan ganando espacio en sus respectivos clubes, podrían tener un rol clave en el futuro cercano de la selección argentina.

Además de las bajas por lesión, Scaloni también tomó decisiones tácticas en cuanto a jóvenes talentos. Por ejemplo, los jugadores Nico Paz y Gianluca Prestianni fueron preferidos sobre otros como Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho, quien no ha sido convocado últimamente. Scaloni parece haber apostado por los jóvenes que ya tienen un papel destacado en sus equipos, y esta convocatoria podría marcar el inicio de un nuevo ciclo para la selección.

La AFA activó rápidamente los contactos con Guatemala tras la cancelación de la Finalissima, que originalmente iba a enfrentar a Argentina con España. Las complicaciones logísticas, incluyendo el cierre del espacio aéreo en Medio Oriente, impidieron que el partido se llevara a cabo, por lo que la selección argentina necesitaba un rival para continuar con su preparación. Aunque el estadio estuvo en definición hasta último momento, finalmente se confirmó que La Bombonera será el escenario de este crucial encuentro.

Este amistoso representa una oportunidad importante para que Scaloni ajuste su equipo y evalúe a los nuevos convocados en un partido de alto nivel. Las ausencias de jugadores clave como Lo Celso y los Martínez afectan al equipo, pero la convocatoria de nuevos talentos también muestra que el proceso de renovación sigue adelante. El amistoso contra Guatemala será el primer paso del camino hacia el Mundial 2026, y Scaloni tendrá la última palabra sobre qué jugadores estarán en la lista final para la Copa del Mundo.

Convocados de Argentina

Arqueros:

Emiliano Martínez — Aston Villa

Gerónimo Rulli — Olympique de Marsella

Juan Musso — Atlético de Madrid

Defensores:

Nahuel Molina — Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel — River Plate

Cristian Romero — Tottenham Hotspur

Leonardo Balerdi — Olympique de Marsella

Marcos Senesi — AFC Bournemouth

Nicolás Otamendi — SL Benfica

Tomás Palacios — Estudiantes de La Plata

Nicolás Tagliafico — Olympique de Lyon

Gabriel Rojas — Racing Club

Marcos Acuña — River Plate

Valentín Barco — Racing de Estrasburgo

Mediocampistas:

Leandro Paredes — Boca Juniors

Máximo Perrone — Como 1907

Alexis Mac Allister — Liverpool

Enzo Fernández — Chelsea

Rodrigo De Paul — Inter Miami

Exequiel Palacios — Bayer 04 Leverkusen

Nicolás Paz — Como 1907

Thiago Almada — Atlético de Madrid

Delanteros:

Lionel Messi — Inter Miami

Gianluca Prestianni — SL Benfica

Nicolás González — Atlético de Madrid

Giuliano Simeone — Atlético de Madrid

José López — Palmeiras

Julián Álvarez — Atlético de Madrid

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