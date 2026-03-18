Barcelona vs Newcastle, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026

Blaugranas y Urracas empataron 1-1 en el juego de ida en el St. James Park, en el Camp Nou se definirá el boleto a los cuartos de final

Barcelona vs Newcastle, sigue en vivo el partido de la Champions | Claro Sports

¡Por el boleto a cuartos de final!

Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports. Barcelona y Newcastle se enfrentarán en un partido crucial para definir quién avanza a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. Tras un empate 1-1 en el duelo de ida en St. James’ Park, la eliminatoria se mantiene totalmente abierta. A pesar de que el equipo catalán tiene la ventaja de jugar en casa, el resultado de la ida dejó todo por decidir, haciendo que el partido de vuelta sea clave para ambas escuadras.

El Barcelona, actual líder de LaLiga con 70 puntos, llega a este encuentro tras una serie de victorias contundentes en liga, con un 5-2 frente al Sevilla y un 3-0 ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, su reciente eliminación en la Copa del Rey dejó claro que, a pesar de su buen momento en torneo local, necesitan mejorar en Europa. Por su parte, el Newcastle ocupa el noveno lugar en la Premier League con 42 puntos y llega al Camp Nou tras un triunfo 1-0 contra el Chelsea, aunque también sufrió una derrota por 3-1 ante el Manchester City en la FA Cup. La eliminatoria se mantiene abierta, y ambas escuadras lucharán por el pase a la siguiente ronda de la Champions.

¿A qué hora inicia el Barcelona vs Newcastle hoy miércoles 18 de marzo de 2026?

El partido entre Barcelona y Newcastle dará inicio en punto de las 11:45 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones del Barcelona vs Newcastle para la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Estos serían los jugadores que iniciarían el partido de vuelta en esta serie de octavos de final.

Barcelona: Joan García (P); Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo (c), Joao Cancelo; Marc Bernal, Fermín, Pedri; Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

Newcastle: Aaron Ramsdale (P); Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, William Osula y Harvey Barnes.

¿Dónde ver el Barcelona vs Newcastle en vivo? Canales de TV y streaming online

La transmisión del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Barcelona y Newcastle será a través de FOX y su plataforma FOX ONE.

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