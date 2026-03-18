El secreto de Fabián Bustos en Millonarios

Mateo García reveló la importancia de la llegada del entrenador argentino para el renacer de Millonarios.

Fabián Bustos, el salvador de Millonarios | Vizzor

Millonarios ha vuelto a ver el sol por completo. Futbolísticamente hablando y en cuanto a resultados se refiere, Fabián Bustos, le ha dado un vuelco rotundo a la realidad ‘embajadora’. No en vano, una de las grandes figuras de su equipo, Mateo García, lo nombra como una de las piezas fundamentales para el presente del equipo azul.

Actualmente, los bogotanos se ubican en la octava casilla de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con 17 puntos en 12 partidos jugados. Ya dentro del selecto grupo de ocho clasificados, los hinchas ‘embajadores’ ven el mal arranque de temporada al mando de Hernán Torres, como solo una necesidad para llegará Fabián Bustos a apagar el incendio.

Mateo García estuvo en el programa Medio Tiempo de Win Sports y fue muy claro en mencionar la importancia de la llegada del director técnico argentino para el buen presente que se vive hoy en Millonarios. Cuando el ‘gaucho’ llegó, el equipo azul estaba en el pozo de la tabla de posiciones y cerca de disputar el partido más importante del año que decidiría si tendría o no competencia internacional en el presente año. Ahora, están en las primeras ocho posiciones y se clasificaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Fabián Bustos y el factor mentalidad en Millonarios

Una de las muchas cosas que destacó Mateo García de Fabián Bustos fue la mentalidad y la capacidad de cambiar la actitud de un equipo muy golpeado. “Hay que hablar de lo que el profe Bustos ha hecho. Su llegada fue un cambio que sentó muy bien a Millonarios desde lo actitudinal y yo creo que ese es el punto positivo del Millonarios de hoy. Lo que caracteriza al equipo es esa entrega, somos el mismo plantel que inicio este año y que no lograba buenos resultados ni formas”.

⚽🔵 “La llegada del profe Bustos le sentó bien a Millonarios desde lo actitudinal, el punto positivo de Millonarios de hoy es esa entrega que tiene”, Mateo García, jugador de Millonarios.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/egPzewKnEQ — Win Sports (@WinSportsTV) March 18, 2026

“El lleno el grupo de confianza tocando piezas puntuales. Esas piezas eran jugadores que seguramente hacía ver mejor a Millonarios y eso poco a poco nos ha dado resultados. Pero sin duda el gran cambio es desde lo actitudinal. Lo de la Sudamericana fue un punto de inflexión para nosotros, terminó de convencernos del buen plantel que se tiene” afirmó Mateo García.

“En el fútbol colombiano hay muy buenos jugadores, pero todo pasa por lo mental y ahí es donde el profe ha sido clave, fecha tras fecha dando resultados. Veníamos de un partido difícil en Tunja y decía como explicarle la gente que pierdes con Chicó y luego haces esto con Nacional. Todo los partidos hay que asumirlos con la misma seriedad y responsabilidad. Sin duda alguna, el profe Bustos es el gran artífice de este cambio y la mejoría de Millonarios” comentó el volante ‘embajador’.

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