Liverpool vs Galatasaray, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League

El cuadro inglés buscará remontar para buscar el pase a la siguiente ronda del torneo europeo

Liverpool vs Galatasaray en vivo online la Champions League | Claro Sports

Alineaciones confirmadas para el partido de vuelta entre Liverpool y Galatasaray

Así saltan ambos equipos a Anfield, con los Reds en busca de la remontada y los turcos a mantener la ventaja mínima con la que llegan del partido de ida.

LIVERPOOL : Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Ekitike y Wirtz.

: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Ekitike y Wirtz. GALATASARAY: Ugurcan, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, Abdylkerim, Osimhen, Baris, Singo, Boey y Lemina.

¿Dónde ver el Liverpool vs Galatasaray en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido se podrá ver por la señal de FOX y FOX ONE para México. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

¿A qué hora inicia el Liverpool vs Galatasaray hoy 18 de marzo de 2026?

El partido de vuelta de los octavos de final dará inició a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de Mexico. En Estados Unidos serás a las 16:00 horas del Este 13:00 horas del Pacífico.

Liverpool vs Galatasaray, en vivo

La emoción de la UEFA Champions League regresa a Anfield con un duelo decisivo que promete una noche cargada de tensión. Liverpool FC recibe a Galatasaray en el partido de vuelta de los octavos de final, obligado a remontar tras la derrota por la mínima en territorio turco. Con la eliminatoria en contra, los Reds necesitan una actuación convincente frente a su afición para evitar una nueva despedida temprana del torneo.

El equipo dirigido por Arne Slot llega bajo presión, en medio de dudas por su rendimiento reciente, mientras que Galatasaray arriba con confianza tras su buen momento en la liga local y con la ilusión de dar un golpe histórico en Europa. La escuadra visitante sabe que tiene una oportunidad de oro para meterse entre los ocho mejores del continente, mientras que Liverpool se juega mucho más que el pase: también su credibilidad en una temporada donde las expectativas son máximas.

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