El Barcelona se pasea ante el Newcastle y Lewandowski establece un récord de leyenda en Champions League

El delantero polaco se convierte en el jugador con más goles ante diferentes rivales en la historia de la Champions League

Robert Lewandowski marcó un doblete | Reuters

El Barcelona se convirtió en el quinto equipo invitado a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. En un segundo tiempo de locura, los blaugranas consiguieron cuatro goles para terminar ganando 7-2 el partido de vuelta de los octavos de final (8-3 global). Noche histórica para Robert Lewandowski.

El delantero polaco se apuntó un doblete frente al conjunto inglés, convirtiéndose en el jugador con más goles ante diferentes rivales en la historia de la Champions League. Newcastle fue la ‘víctima’ 41 de Lewandowski, quien dejó atrás el registro de Lionel Messi (40). Además el de Warszawa llegó a cuatro tantos anotados en la presente edición.

El encuentro de vuelta mostró dos guiones distintos: en el primero, la visita complicó a los de casa y los puso contra las cuerdas con un 2-2 (3-3 global); en el segundo, los dirigidos por Hansi Flick se pasearon y repasaron sobre la cancha a su rival para terminar llevándose una goleada histórica. Casi 36 años sin un juego internacional de nueve goles en el Camp Nou (Barcelona 7-2 Trabzonspor, el 3 de octubre de 1990 en la primera ronda de la Recopa de Europa).

El Barça se adelantó al minuto seis con un gol de Raphinha; sin embargo Anthony Elanga emparejó los cartones al 15′. Aunque los blaugranas volvieron a tomar la ventaja al 18′ con un tanto de Marc Bernal, nuevamente Elanga encontró la paridad poco antes de la media hora de juego (28′). Sobre el final del primer tiempo, Lamine Yamal mandó al Barcelona con ventaja a los vestidores gracias a un penalti en tiempo agregado.

La segunda parte fue otra historia y los culés tuvieron un día de campo en casa. Con solo 15 minutos disputados del complemento el Barcelona tenía la eliminatoria sentenciada: Fermín al 51′ y Robert Lewandowski al 56′ y al 61′ acabaron con las aspiraciones de las Urracas, que todavía sufrieron un último golpe cortesía de Raphinha (72′). Goleada de 7-2 y boleto a cuartos, donde se medirán al ganador del Atlético de Madrid vs Tottenham.

A destacar también la actuación de Raphinha, quien además del doblete colaboró con dos asistencias y recibió la falta que derivó en el penalti del 3-2 a favor de su club. El brasileño consiguió su tercer gol en la presente Champions, luego de marcarle al Copenhague en la última fecha de la fase de liga.

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