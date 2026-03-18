¿Ley seca en CDMX durante el Mundial 2026?: autoridades aclaran si habrá restricciones

Descubre las restricciones sobre la venta de alcohol en el Mundial 2026 en CDMX: lo que se permitirá en el FIFA Fan Festival y los estadios

Mundial 2026: la reglas sobre el consumo de alcohol en México | Imago 7

El Mundial 2026 se acerca y, con él, las preguntas sobre las normativas y restricciones que los aficionados deberán seguir durante el evento. La Ciudad de México, como una de las principales sedes, ya ha comenzado a informar sobre las medidas que implementará para garantizar un entorno seguro y familiar en el FIFA Fan Festival y en los estadios. La normativa de la FIFA, que tiene una fuerte influencia sobre las políticas en cada sede, ha generado interrogantes sobre la posibilidad de que haya restricciones sobre la venta y consumo de alcohol durante la Copa del Mundo. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, se encargó de aclarar estos puntos durante una reciente conferencia.

Con la organización del evento en manos de la FIFA, las reglas de convivencia y seguridad se han vuelto una prioridad. En este contexto, la Ciudad de México ha comenzado a delinear las regulaciones que regirán durante el torneo. La venta de bebidas alcohólicas será uno de los puntos más vigilados, y las autoridades ya han anunciado medidas claras para asegurar que se cumplan estas normativas.

¿Habrá Ley seca en CDMX durante el Mundial 2026?

La Ciudad de México implementará medidas estrictas para garantizar un ambiente adecuado durante los días del Mundial 2026. Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, destacó que en el FIFA Fan Festival, que se celebrará en el Zócalo, no se permitirá la venta de alcohol. Esta decisión responde al deseo de crear un espacio seguro y familiar, donde los asistentes puedan disfrutar de las actividades sin los riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas. Además, la venta y el consumo de alcohol estarán prohibidos dentro de los estadios durante los partidos, siguiendo las regulaciones internacionales establecidas por la FIFA.

El gobierno capitalino también llevará a cabo operativos de seguridad en los accesos a la zona del centro histórico, donde se asegurará que no se introduzcan bebidas alcohólicas. Esta medida tiene como fin evitar la violencia y promover una convivencia armónica entre los aficionados locales y los visitantes internacionales. Los operativos se enfocarán especialmente en el primer cuadro del centro histórico, que es donde se concentrarán muchas de las actividades relacionadas con el Mundial.

FIFA Fan Festival del Mundial 2026: Esto dice la normativa

En cuanto al FIFA Fan Festival, la normativa de la FIFA también prohíbe la venta de alcohol dentro de las zonas habilitadas para los fanáticos. Esta medida forma parte de un esfuerzo global para mantener el orden y evitar incidentes durante el evento, similar a las reglas implementadas en el Mundial de Qatar 2022. En ese torneo, aunque inicialmente se permitió la venta de cerveza sin alcohol, las autoridades qataríes decidieron imponer una prohibición total de alcohol en todos los recintos deportivos, tres días antes de que comenzara el evento.

Las razones de esta decisión en Qatar estuvieron vinculadas a las normas culturales y religiosas del país anfitrión, donde el consumo de alcohol está restringido debido a la religión mayoritaria, el Islam. Sin embargo, a medida que se acerca el Mundial 2026, ha surgido un contraste interesante con otras sedes. En ciudades como Vancouver, por ejemplo, se han anunciado zonas exclusivas donde los aficionados podrán consumir bebidas alcohólicas durante los partidos.

Esto ha dejado abierta la pregunta sobre qué decisiones tomará la FIFA para las diferentes sedes en este sentido, ya que, aunque México se apega a una política de restricción total, otras ubicaciones podrían tener un enfoque diferente.

Con el tiempo, la FIFA proporcionará más detalles sobre las políticas definitivas, pero por ahora, la tendencia parece apuntar hacia una regulación estricta para evitar comportamientos que puedan alterar la experiencia de los aficionados y mantener la seguridad en todo momento.

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