Inter vs Atalanta en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 29

El Inter de Milán regresa a la actividad en la Serie A con la necesidad de recuperar sensaciones cuando reciba al Atalanta en San Siro, en un duelo clave para mantener el control de la lucha por el título. El equipo dirigido por Cristian Chivu llega golpeado tras perder el Derby della Madonnina ante el Milan, un resultado que puso fin a una larga racha invicta en liga que se mantenía desde finales de noviembre.

Por su parte, Atalanta afronta el compromiso con la urgencia de reaccionar después de una dura derrota europea frente al Bayern Munich y de un rendimiento irregular en sus últimos partidos domésticos. El equipo de Raffaele Palladino ha perdido consistencia en las semanas recientes y necesita sumar para no alejarse de la pelea por puestos europeos.