Inter vs Atalanta en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 29
Inter recibe al Atalanta en San Siro con la misión de reaccionar tras perder el derby; La Dea llega golpeada tras su dura caída europea
El Inter de Milán regresa a la actividad en la Serie A con la necesidad de recuperar sensaciones cuando reciba al Atalanta en San Siro, en un duelo clave para mantener el control de la lucha por el título. El equipo dirigido por Cristian Chivu llega golpeado tras perder el Derby della Madonnina ante el Milan, un resultado que puso fin a una larga racha invicta en liga que se mantenía desde finales de noviembre.
Por su parte, Atalanta afronta el compromiso con la urgencia de reaccionar después de una dura derrota europea frente al Bayern Munich y de un rendimiento irregular en sus últimos partidos domésticos. El equipo de Raffaele Palladino ha perdido consistencia en las semanas recientes y necesita sumar para no alejarse de la pelea por puestos europeos.
¿A qué hora inicia el Inter vs Atalanta hoy 14 de marzo de 2026?
El duelo en el Estadio Giuseppe Meazza arrancará a las 08:00 horas, tiempo del centro de México. El Inter quiere retomar el camino de la victoria, luego de caer en el Derbi della Madonnina ante su acérrimo rival, mientras que la Atalanta llega obligada para mantenerse en la lucha por puestos europeos.
Alineaciones del Inter vs Atalanta para la jornada 29, al momento
Lautaro Martínez, quien lidera la carrera como Capocannoniere, se mantiene fuera por lesión. Sin el delantero argentino, los nerazzurri han ganado solo el 37% de sus partidos, una cifra que preocupa a la afición. Además de la ausencia de su capitán, Alessandro Bastoni y Hakan Calhanoglu están en duda para está tarde.
La Atalanta contará con el regreso de Ederson para la visita a San Siro, sin embargo, llega con dos ausencia ofensivas de alta importancia: Giacomo Raspadori y Charles de Ketelaere recién regresaron a los entrenamientos y no se perfilan para tener minutos en la capital lombarda.
Inter: Yann Sommer: Yann Bisseck, Manuel Akanji, Carlos Augusto; Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Piotr Zielinski, Petar Sucic, Federico Dimarco; Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito.
Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Honest Ahanor; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Mario Pasalic, Lorenzo Bernasconi; Lazar Samardzic, Nicola Zalewski; Gianluca Scamacca
¿Dónde ver el Inter vs Atalanta en vivo? Canales de TV y streaming online
Este encuentro, que se disputará este domingo 8 de marzo en el estadio San Siro, lo podrás disfrutar a través de la señal de ESPN y Disney+ Premium, mientras que en Claro Sports tenemos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura del enfrentamiento.