Asseco Resovia vs Ziraat Bankkart Ankara, en vivo los cuartos de final de la Champions League de voleibol varonil

Publicado por Alan Osornio

Disfruta en directo de todas las emociones de este vibrante torneo que busca a los cuatro mejores equipos

El enfrentamiento entre Asseco Resovia Rzeszów y Ziraat Bankkart Ankara corresponde a los cuartos de final de la CEV Champions League de voleibol, con dos equipos que han mantenido un rendimiento sólido a lo largo del torneo. Con plantillas competitivas y propuestas ofensivas, se espera un duelo exigente en cada set, donde aspectos como el servicio, el bloqueo y la contundencia en ataque marcarán la diferencia en la lucha por un lugar en las semifinales del campeonato europeo. No te pierdas en vivo toda la acción a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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