El Salvador vs Dominicana en vivo: dónde mirar la Concacaf Series 2026

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El Salvador Dominicana, Concacaf Series 2026, en vivo y en directo | Claro Sports

El Salvador y República Dominicana se enfrentan en un nuevo desafío internacional por la Concacaf Series 2026, en un duelo que servirá como vitrina para evaluar jugadores y ajustar piezas de cara a los próximos torneos oficiales. En una competencia pensada para mantener el ritmo competitivo en la región, ambas selecciones buscarán aprovechar al máximo esta oportunidad en un partido que promete intensidad y muchas pruebas tácticas.

La Concacaf Series 2026 surge como una propuesta innovadora dentro del fútbol regional, diseñada especialmente para las selecciones que no lograron avanzar a las instancias finales de las Eliminatorias Mundialistas. Este torneo amistoso oficial permite que equipos de Centroamérica y el Caribe mantengan actividad durante las fechas FIFA, enfrentándose en duelos de buen nivel que sirven como preparación para futuras competiciones.

En esta segunda edición, el formato agrupa a las selecciones en cuadrangulares con sede única, lo que facilita la logística y eleva la competitividad. Para esta ventana internacional, los partidos se disputan en escenarios como el Estadio Cibao en República Dominicana, además de otras sedes en el Caribe, donde cada selección jugará dos encuentros clave. En este contexto, El Salvador apunta a renovar su plantel y seguir consolidando su proyecto, utilizando estos partidos como un verdadero laboratorio futbolístico antes del inicio de la próxima Nations League.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Dominicana vs El Salvador de Concacaf Series 2026?

El encuentro entre República Dominicana y El Salvador está programado para el jueves 26 de marzo a las 17:00 horas y se disputará en el estadio Cibao. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Dominicana vs El Salvador hoy

Se estima que Marcelo Neveleff y Hernán Bolillo Gómez elegirán las siguientes formaciones:

Dominicana: Xavier Valdez; Joao Urbáez, Juan Familia, Alejandro López, Noah Dollenmayer, Junior Firpo; Jean C. López, Pablo Rosario; Peter González, Dorny Romero y Edarlyn Reyes. DT: Marcelo Neveleff.

El Salvador: Mario González; Rudy Clavel, Julio Sibrián, Jefferson Valladares, Noel Rivera; Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Nathan Ordaz; Brayan Gil, Styven Vásquez y Jairo Henríquez. DT: Hernán Bolillo Gómez.

Antecedentes y últimos resultados del Dominicana vs El Salvador en Concacaf Series

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron República Dominicana y El Salvador:

19 de noviembre de 2019 | El Salvador 2-0 República Dominicana | Concacaf Nations League

| Concacaf Nations League 10 de septiembre de 2019 | República Dominicana 1-0 El Salvador | Concacaf Nations League

| Concacaf Nations League 30 de agosto de 2014 | El Salvador 2-0 República Dominicana | Amistoso Internacional

| Amistoso Internacional 7 de octubre de 2011 | República Dominicana 1-2 El Salvador | Eliminatorias Mundial 2014

| Eliminatorias Mundial 2014 2 de septiembre de 2011 | El Salvador 3-2 República Dominicana | Eliminatorias Mundial 2014

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