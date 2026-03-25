¡Mercedes, de nuevo en la mira! FIA investiga posibles irregularidades en el alerón delantero del W17

La FIA investiga el alerón delantero de Mercedes por posible funcionamiento irregular. La polémica surge por un sistema bifásico que podría violar el reglamento

La escudería de Brackley en el centro de la polémica | Reuters

La Fórmula 1 vive un nuevo episodio de tensión técnica en pleno arranque de la temporada 2026. El foco se ha puesto directamente en Mercedes, luego de que surgieran dudas sobre el comportamiento del alerón delantero en el W17, una pieza clave dentro del nuevo reglamento aerodinámico. La FIA ya analiza el caso tras detectar posibles irregularidades en el funcionamiento del sistema activo, lo que ha generado inquietud entre los equipos.

El tema escaló rápidamente dentro del paddock, ya que el nuevo reglamento elimina el DRS y da paso a configuraciones aerodinámicas variables en tiempo real. El alerón delantero es ahora uno de los elementos más sensibles del monoplaza, por lo que cualquier interpretación al límite puede representar una ventaja significativa. En ese contexto, Mercedes quedó en el centro del debate por una solución técnica que ya genera sospechas.

¿Qué irregularidad detectaron en el alerón delantero de Mercedes?

El punto clave está en la transición del alerón delantero entre sus dos posiciones reglamentarias. Según lo establecido por la FIA, este sistema debe cambiar de configuración en un máximo de 400 milisegundos y únicamente entre dos estados definidos. Sin embargo, reportes especializados indican que Mercedes habría desarrollado un sistema ‘bifásico’, lo que significa que el alerón no se movería en un solo paso, sino en dos momentos distintos.

La primera fase cumpliría con los sensores y los parámetros establecidos por la FIA, lo que en apariencia validaría el movimiento dentro del reglamento. Pero una segunda acción posterior prolongaría el ajuste del alerón, lo que podría representar una ventaja aerodinámica fuera de lo permitido. Este detalle es el que encendió las alertas, ya que podría influir en la estabilidad del monoplaza en frenadas y curvas.

Desde el punto de vista técnico, esta solución tendría un beneficio claro. El sistema permitiría controlar de mejor forma la carga aerodinámica en el eje delantero, evitando cambios bruscos en el balance del coche. En una categoría donde cada milisegundo cuenta, ese pequeño margen adicional puede traducirse en mayor precisión y velocidad en sectores clave del circuito.

¿Ferrari fue quien denunció y qué puede pasar ahora?

Uno de los puntos más debatidos es el origen de la denuncia. Mientras algunos reportes apuntaron directamente a Ferrari como el equipo que pidió la investigación, otras versiones indican que la Scuderia negó haber presentado una protesta formal. Esto abre la posibilidad de que otro equipo haya sido el responsable de llevar la inquietud a la FIA, aunque hasta ahora no se ha confirmado públicamente.

Más allá de quién haya iniciado el proceso, la FIA ya intervino y analiza el comportamiento del sistema. El objetivo es determinar si Mercedes se mantiene dentro de los límites reglamentarios o si existe una interpretación que deba corregirse. La resolución podría llegar en el corto plazo, especialmente con el Gran Premio de Japón en puerta, donde se espera mayor claridad.

Para Mercedes, el desenlace es clave en el desarrollo de la temporada. Si la FIA valida su solución, el equipo podría mantener una ventaja técnica importante en esta nueva era aerodinámica. Pero si se determina que el sistema infringe el reglamento, tendría que modificar el diseño y posiblemente enfrentar consecuencias deportivas.

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