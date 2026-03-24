Jupiter Links GC vs Los Angeles GC en vivo el TGL Golf 2026: transmisión del juego 2 de la final hoy 24 de marzo

El equipo californiano ganó el primer partido y llega con la ventaja para intentar convertirse en el nuevo campeón de esta novedosa liga

En Claro Sports te llevamos todas las acciones del TGL Golf 2026, con los enfrentamientos decisivos para conocer al nuevo campeón de la novedosa liga que combina la tecnología y el golf tradicional. Los Ángeles GC pegó primero en la pelea por el título en el golf moderno, al venir de atrás y derrotar 6-5 a Jupiter Links GC en el juego 1 de la final, por lo que este juego 2 se vuelve trascendental para las aspiraciones de Jupiter Links. Es ganar o morir en el SoFi Center de Palm Beach, Florida.

Hay que recordar que Jupiter Links, equipo de Tiger Woods, se instaló en la última instancia del certamen tras eliminar a Boston Common Golf de Rory McIlroy; mientras que el conjunto californiano hizo la tarea al dejar en el camino al campeón Atlanta Drive GC. Este día, conoceremos al nuevo monarca de la TGL Golf 2026.

¿Quién transmite el TGL Golf 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Si quieres seguir de cerca la innovadora liga de golf TGL, impulsada por figuras como Tiger Woods y Rory McIlroy, puedes hacerlo a través de la multiplataforma de Claro Sports, en nuestra página web, la app o el canal oficial de YouTube.

¿Qué es TGL Golf y cuál es el formato de juego?

El duelo de la TGL estuvo a la altura de la expectativa con un formato por equipos en match-play que une la innovación tecnológica con la esencia del golf. Cada hoyo comienza en un escenario virtual, donde los jugadores ejecutan sus tiros hacia una pantalla de gran tamaño, y después el juego pasa a una zona física de corto recorrido en la que se resuelve la acción con chips, golpes desde la arena y putts.

Uno de los elementos que más distingue a esta competencia es su green dinámico, una superficie que modifica su forma después de cada hoyo gracias a cientos de motores instalados bajo la plataforma. Así, el recorrido cambia de manera constante. En cada enfrentamiento participan tres golfistas por equipo a lo largo de 15 hoyos, con un punto en disputa por cada hoyo ganado. Durante los primeros nueve, el formato se juega con golpes alternos, lo que exige coordinación, potencia de salida y precisión en el juego corto.

A diferencia de las semifinales, la final tiene un sistema especial, ya que el título se define al mejor de tres enfrentamientos directos. La serie por el campeonato de esta temporada se jugará el lunes 23 y el martes 24 de marzo. Si ambos equipos terminan empatados, el campeón se resolverá con un tercer duelo en la segunda jornada.

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