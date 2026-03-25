¡Caída de Evenepoel! Dorian Godon gana la etapa 3 de la Volta a Catalunya y amplía dominio en la general

El francés gana la etapa 3 tras caída de Evenepoel en el final. Vingegaard no disputa y el pelotón define al sprint en Vila-Seca

La tercera etapa de la Volta a Catalunya 2026 dejó uno de esos desenlaces que cambian por completo el guion en cuestión de segundos. Cuando todo apuntaba a un cierre entre Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, la jornada entre Mont-Roig del Camp y Vila-Seca terminó con Dorian Godon levantando los brazos para darle a INEOS Grenadiers una victoria inesperada, construida en medio del desconcierto, una caída y una resolución agónica sobre la línea de meta.

Desde la salida neutralizada en Mont-Roig del Camp, la etapa anunció batalla. Apenas se dio la arrancada real, comenzaron los primeros ataques hasta que seis corredores lograron abrir hueco: Reuben Thompson, Baptiste Veistroffer, Diego Uriarte, Yago Aguirre, Josh Burnett y Mark Stewart. El grupo cabecero tomó una renta inicial de un minuto y, con el paso de los kilómetros, encontró margen suficiente para ilusionarse mientras el pelotón regulaba fuerzas antes del terreno más exigente del día.

La escapada transitó con margen hacia La Mussara, puerto de primera categoría, donde el desgaste empezó a pasar factura. Las rampas endurecieron la carrera y redujeron la ventaja de los fugados, aunque el sexteto resistió durante un buen tramo con diferencias que rondaron entre los dos y tres minutos. Detrás, el gran grupo prefirió no precipitarse, controlando el paso y reservando piernas para la parte decisiva del recorrido.

Con el descenso completado y la carrera en una fase más llevadera, el pelotón fue recortando terreno de forma constante. El esprint intermedio de Cornudella de Montsant quedó en manos de Veistroffer, pero para entonces la escapada ya empezaba a sentir el peso de la persecución. A 77 kilómetros de meta la diferencia cayó por debajo del minuto, y poco después el grupo principal se echó prácticamente encima de los fugados, dejando claro que la aventura tenía los kilómetros contados.

La tensión subió todavía más con una caída múltiple a 66 kilómetros de meta, incidente en el que dos hombres del UAE, Ivo Oliveira y Jay Vine, se vieron perjudicados. Vine no pudo continuar y terminó abandonando la competencia, una baja sensible para la estructura de Joao Almeida. Aunque después hubo un breve reagrupamiento y un nuevo intento de corte en el pelotón, la calma duró poco porque la etapa todavía guardaba su parte más agresiva.

El ataque de Evenepoel

El punto de quiebre llegó en el tramo llano posterior al descenso final. Con el viento como factor y la velocidad disparada, aparecieron los abanicos y se produjeron cortes en el pelotón. Fue entonces cuando Remco Evenepoel lanzó un ataque potente a 27 kilómetros de meta, un movimiento que solo pudo seguir Jonas Vingegaard, capaz de cerrar el hueco por su propia cuenta. El belga y el danés abrieron diferencias, mientras hombres como Almeida quedaban cortados y por detrás crecía la confusión entre los equipos llamados a organizar la persecución.

Evenepoel y Vingegaard llegaron a tener 25 segundos de ventaja, una renta peligrosa en una etapa que parecía escaparse del control del pelotón. En el esprint intermedio de Reus, Evenepoel sumó tres segundos de bonificación, mientras Vingegaard añadió dos más sin entrar de lleno en la disputa. Sin embargo, atrás reaccionaron bloques como INEOS y UAE, que comenzaron a tensar la caza en un cierre cada vez más incierto. A 10 kilómetros de meta, la diferencia ya era menor y la resolución quedó completamente abierta.

En los últimos kilómetros, la etapa entró en un territorio de resistencia pura. Evenepoel volvió a acelerar a cinco kilómetros del final, decidido a morir atacando, mientras Vingegaard seguía a rueda y el pelotón se acercaba de manera amenazante. En medio de ese cierre frenético, Enric Mas sufrió un pinchazo, aunque al estar dentro de la zona protegida optó por tomar con calma el desenlace. Todo quedó reducido a una pelea entre la valentía del dúo de cabeza y la inercia de un pelotón lanzado al límite.

Caída y caos sobre el final

La escena definitiva llegó dentro del último kilómetro. Evenepoel y Vingegaard aún estaban al frente, pero a 500 metros de meta el belga se fue al suelo en una rotonda, un golpe que alteró por completo el desenlace. Vingegaard quedó en solitario, aunque renunció a jugarse la etapa, y detrás apareció el grupo para resolver todo al esprint. En ese caos emergió Dorian Godon, quien leyó mejor que nadie la maniobra final y se quedó con una victoria tan sorpresiva como valiosa.

Godon cruzó la meta con un tiempo de 3:43:33, firmando otro golpe de autoridad para INEOS Grenadiers en la Volta a Catalunya 2026. Tras él entraron Ethan Vernon, del NSN Cycling Team, y Noah Hobbs, del EF Education-EasyPost, en un top 3 que confirmó el carácter imprevisible del cierre en Vila-Seca. La etapa 3 será recordada por el ataque de Evenepoel, la resistencia de Vingegaard y una caída que cambió toda la historia en los últimos metros, pero también por la sangre fría de Godon para aprovechar el desconcierto y convertirlo en triunfo.

Así va la clasificación general tras la etapa 3 de la Volta a Catalunya

Tras el desenlace caótico de la etapa 3, la clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 sufrió movimientos importantes, con Dorian Godon consolidándose en lo más alto gracias a su victoria y las bonificaciones obtenidas. La jornada dejó cambios dentro del top 10, mientras nombres como Evenepoel, Pidcock y Vingegaard se mantienen al acecho en una general que sigue muy cerrada tras tres días de competencia.

Dorian Godon (Francia) Magnus Cort (Dinamarca) Remco Evenepoel (Bélgica) Tom Pidcock (Gran Bretaña) Andrea Raccagni Noviero (Italia) Antoine Lhote (Francia) Lenny Martínez (Francia) Rudy Molard (Francia) Anthon Charmig (Dinamarca) Jai Hindley (Australia) Oscar Onley (Gran Bretaña) Jonas Vingegaard (Dinamarca) Valentin Paret-Peintre (Francia) Mattias Skjelmose (Dinamarca) Ben O’Connor (Australia) Cian Uijtdebroeks (Bélgica) Richard Carapaz (Ecuador) Simone Gualdi (Italia) Brieuc Rolland (Francia) Enric Mas (España)

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