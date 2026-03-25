Nicolás Navarro critica la poca rotación en la portería de México: “Me hubiera gustado ver más opciones”

En exclusiva, el exportero analiza el presente del marco del Tricolor rumbo al Mundial 2026 y lamenta la falta de minutos de Carlos Acevedo

Nicolás Navarro habla sobre la portería de la selección mexicana | Imago7

El análisis sobre la portería de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 sigue generando debate, y ahora fue Nicolás Navarro quien levantó la voz. El ex portero del Tricolor cuestionó la poca rotación en el arco nacional durante el proceso de Javier ‘Vasco’ Aguirre, al considerar que hubo opciones que no recibieron suficientes oportunidades. En entrevista exclusiva para el programa Peloteando de Claro Sports, Navarro fue claro al señalar que el talento en México existe, pero no siempre se le da continuidad.

“Siempre ha habido buenos porteros en México, siempre ha habido material humano. Desafortunadamente en esta etapa en la que estamos sí han faltado porteros. Yo creo que a Carlitos Acevedo el Vasco debería de haberle dado oportunidades para jugar. Creo que es un arquero con muchas condiciones que puede resolver partidos. Me faltó ver a Carlitos en la selección más tiempo; Ochoa ya sabemos de su trayectoria. Hay porteros, por ejemplo (Andrés) Gudiño, está el de San Luis (Andrés Sánchez), está el de Pachuca (Carlos Moreno), no sé el Vasco también qué cualidades busca en el portero. Porque tenemos altura, tenemos al Tala Rangel que tiene altura, el de Pachuca Moreno, el de San Luis, Gudiño. Hay porteros. La realidad es que no los llamó. A mí me hubiera gustado ver más porteros”.

Las declaraciones de Navarro surgen en un momento marcado por la lesión de Luis Ángel Malagón, quien apuntaba a ser uno de los referentes en la portería rumbo a la Copa del Mundo. Esta situación ha reabierto el panorama y ha obligado a replantear opciones en el arco mexicano.

En ese contexto, el exjugador también analizó el rendimiento reciente de los principales candidatos, destacando tanto el nivel de algunos como las oportunidades que se abren para otros arqueros que estaban fuera del radar.

“Malagón venía haciendo bien las cosas, tricampeón con América, salvando su portería muchas veces, se destacó, hizo buenas actuaciones con la selección pero no sé qué le pasó, vino abajo, empezó a cometer errores. Y el Tala Rangel tenía buenas actuaciones pero el equipo no lo ayudaba mucho. Hoy la desafortunada lesión de Malagón abre puertas a porteros que a lo mejor no estuvieran en la mira. Carlitos Acevedo está tomando su nivel, está retomando; Ochoa mis respetos, lo tuve como portero en la selección, sabemos de su capacidad, sabemos de su valor, de su experiencia y de alguna manera en el vestidor puede funcionar. Para mí ahorita es el Tala Rangel de titular”.

Navarro también puso sobre la mesa la comparación entre Guillermo Ochoa y Raúl Rangel, dos perfiles distintos tanto por estilo como por momento en sus carreras:

“Hemos visto a Memo durante mucho tiempo a lo largo de toda su trayectoria y yo lo tuve como portero en selección, siempre hemos visto que falla en los centros. Él es un portero atajador bajo los tres palos, ahí sin duda es el mejor. Ha sacado pelotas como la de Brasil de Neymar, pero cuando se trata de salir yo siempre he visto que falla; el Tala Rangel tiene más confianza en salir, en chocar, para mí esa sería la diferencia. Y obviamente la edad, que Memo puede aprovechar por la experiencia ya vivida, pero tal vez le puede jugar en contra porque las condiciones físicas se van mermando. Tenemos un Tala Rangel en su momento, en su apogeo y con seguridad, ahora que Chivas está bien, el Tala se ha visto muy bien. Esa es la diferencia que yo veo entre el Tala y Memo Ochoa”.

Con una trayectoria que incluye títulos de Liga MX con Necaxa y Cruz Azul, además de haber sido parte del subcampeonato de la Copa América 1993, Nicolás Navarro habló desde la experiencia que le dio defender el arco de la selección mexicana.

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