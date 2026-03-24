Perugia vence a domicilio a Las Palmas y se acerca a las semifinales

Publicado por Héctor Lázzeri

El equipo italiano sigue sin conocer la derrota y tiene pie y medio en semifinales tras su victoria en cinco sets en España

El Sir Sicoma Monini Perugia tiene un pie en las semifinales de la CEV Champions League de voleibol varonil, luego de vencer a domicilio al Guaguas Las Palmas en cinco sets, 25-23, 25-19, 21-25, 23-25 y 15-13.

El equipo italiano ganó los primeros dos sets y parecía que el invicto no corría riesgo en la Arena Gran Canaria, pero el equipo español se fajó para llevar todo a un quinto set. Terminó siendo un caso de ‘tanto nadar para morir en la orilla’, ya que perdieron el quinto set por 15-13.

Las Palmas tendrá que ir a Italia a hacer algo que nadie ha podido esta temporada: vencer al Perugia. Para avanzar a semifinales, necesitan ganar el partido en cuatro sets o menos.

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