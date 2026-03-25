Senegal lleva su caso al TAS y busca recuperar el título de la CAF ante Marruecos

Los ‘Leones de Teranga’ acudieron al TAS para que sea el intermediario por el título de la Copa Africana de Naciones, que la CAF le otorgó a Marruecos sobre la mesa

El conflicto por la final de la Copa Africana de Naciones 2025 sigue escalando. Este 25 de marzo de 2026, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó que recibió oficialmente la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), que busca revertir la decisión que le quitó el título ante Marruecos.

El caso tiene su origen en el polémico desenlace del partido disputado el 18 de enero en Rabat, donde Senegal se impuso 1-0 en tiempo extra. Sin embargo, una protesta de los jugadores africanos durante el cierre del encuentro derivó en una sanción posterior por parte de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que decretó la derrota administrativa por 3-0 y otorgó el campeonato al conjunto marroquí.

La resolución del organismo africano, emitida el 17 de marzo, generó un fuerte rechazo en Senegal, que considera desproporcionada la medida. La Federación Senegalesa de Fútbol (FDF) sostiene que el partido se completó y que el resultado deportivo debe prevalecer, por lo que decidió llevar el caso a instancias internacionales.

La selección de Senegal mantiene la lucha por el título de la CAF | Reuters/TAS

Dentro de su recurso, la FSF no solo solicita la anulación del fallo, sino también que se le reconozca como campeón del torneo. Además, pidió la suspensión de los plazos procesales hasta contar con los fundamentos completos de la decisión de la CAF, con el objetivo de preparar una defensa más sólida.

El TAS informó que el proceso apenas se encuentra en una etapa inicial. En los próximos días se designará un panel arbitral encargado de analizar el caso, y posteriormente se establecerá un calendario con los tiempos para la presentación de argumentos por ambas partes, conforme a los reglamentos del organismo.

Desde el tribunal con sede en Lausana también enviaron un mensaje sobre el manejo del caso. Su director general, Matthieu Reeb, aseguró que cuentan con la experiencia necesaria para resolver este tipo de disputas y que buscarán un equilibrio entre la rapidez del proceso y el respeto al derecho de las partes.

Comunicado del TAS

“El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó que recibió la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Fútbol contra la CAF y la federación de Marruecos, en relación con la final de la Copa Africana de Naciones 2025. El organismo explicó que el recurso está vinculado a la decisión del 17 de marzo, en la que se determinó que Senegal “había perdido la final… por incomparecencia” y se otorgó el triunfo a Marruecos con un marcador de 3-0.

En su solicitud, Senegal busca revertir el fallo y ser reconocido como campeón del torneo. El TAS detalló que la apelación “solicita que se anule la decisión de la CAF y que se declare a la FSF ganadora de la CAN”, además de pedir la suspensión de los plazos hasta conocer los fundamentos completos del dictamen emitido por el organismo africano.

El proceso apenas inicia y no hay fechas definidas para su resolución. El TAS informó que “se nombrará un tribunal arbitral” y que cada parte contará con un periodo de 20 días para presentar sus argumentos. Su director general, Matthieu Reeb, aseguró: “El TAS está perfectamente equipado para resolver este tipo de litigios… velaremos por que el procedimiento se lleve a cabo lo antes posible, respetando al mismo tiempo el derecho de todas las partes a un juicio justo'”.

Comunicado del TAS sobre la apelación de Senegal

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