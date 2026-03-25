Jean Fernandes y el plan de América de Cali: asegurar playoffs lo antes posible

El portero del ‘Escarlata’ destacó el nivel del equipo y su rápida adaptación al entorno caleño.

Jean Fernandes, arquero del América de Cali | Vizzor

El América de Cali va encarrilado en busca de una clasificación anticipada a las finales. Los dirigidos por David González vienen de rescatar una victoria más que valiosa ante Águilas Doradas en el Cincuentenario de Medellín. Ahora bien, previo a Llaneros, el objetivo es impulsar una racha ganadora y alcanzar el podio del torneo.

Jean Fernandes ha sido uno de los niveles altos. El portero brasileño ha sumado tres vallas invictas y 16 salvadas en siete juegos disputados con el ‘Escarlata’. Sin duda, protagoniza una competencia muy llamativa con Jorge Soto en aras de definir quién se queda bajo los tres palos.

De hecho, el portero habló en Despierta Win y destacó el nivel de América. Entre la hoja de ruta para él y los ‘Escarlatas’, se planea la clasificación anticipada a las finales mientras se compite en la Copa Sudamericana, ya que Macará, Alianza Atlético y Tigre están del otro lado. Adicionalmente, deja saber que está muy feliz desde su llegada a Cali.

La adaptación al América de Cali

“En Cali me siento muy bien. El tiempo que viví en Paraguay me ayudó mucho con el español. Eso me ayudó para adaptarme muy rápido. Mi familia está muy bien y me sentimos como en casa. Me ha ido bien con la comida, entonces me gusta mucho. Es un país muy lindo, una ciudad muy buena (…) Estoy muy contento en un gran equipo, con una gran hinchada que nos motiva a jugar cada partido”.

Su lectura del grupo en Copa Sudamericana

“Es un gran grupo, muy complicado con grandes equipos. América donde deba jugar va a ganar y clasificar. Estamos listos para lo que venga y pasar delante en la fase de grupos”.

La hoja de ruta para América

“Fue un partido muy duro. Ellos tenían un gran equipo en una cancha difícil de jugar, pero gracias a Dios pudimos salir con el resultado. Nos trazamos un plan de clasificar cuanto antes a las finales, y en cada partido que sumemos los tres puntos será importante para nosotros”.

Su experiencia en los penales

“En el momento del penal, busco sacar al jugador que va a patear el penal y desconcentrarlo, no dejarlo tan cómodo para que sienta la presión. En cada partido es distinto. Contra Águilas teníamos un jugador menos, entonces creo que hacemos todo lo posible para salir con la victoria”.

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