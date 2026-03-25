Mauricio Culebro deja la presidencia de Tigres para dirigir el proyecto del Atlanta United

Mauricio Culebro dejará Tigres tras cinco años en la presidencia para asumir el control deportivo del Atlanta United en la MLS y el equipo de la NWSL

Mauricio Culebro deja la presidencia de Tigres | Imago 7

Mauricio Culebro dejará la presidencia de Tigres tras cinco años al frente de la institución de la Liga MX, para asumir un nuevo cargo en el fútbol de Estados Unidos. El directivo mexicano fue anunciado como presidente de AMB Sports and Entertainment, organización que administra al Atlanta United de la MLS y el proyecto del equipo de la NWSL previsto para 2028.

El cambio se da en un momento de reestructura para ambas organizaciones. Tigres inicia un proceso de transición en su dirigencia, mientras que Atlanta apuesta por un perfil con experiencia en el manejo de clubes y estructuras deportivas para encabezar su siguiente etapa, la cual tendrá a Gerardo Martino como entrenador.

Durante su gestión en el club regiomontano, que comenzó en junio del 2021, Culebro estuvo a cargo de las operaciones deportivas y comerciales tanto del equipo varonil como del femenil. En ese periodo, Tigres disputó tres finales en la Liga MX y sumó un título, en el Clausura 2023, además de un título del Campeón de Campeones y consolidar su presencia en torneos internacionales al ganar una Campeones Cup. En la rama femenil, el club mantuvo una presencia constante en instancias decisivas del torneo local, con cuatro campeonatos y cinco finales disputadas, así como tres Campeón de Campeonas.

“Ha sido un honor liderar esta gran institución durante todos estos años. Agradezco profundamente a la afición, a las jugadoras, a los jugadores, a los cuerpos técnicos, a Cemex, a nuestro equipo de trabajo, a los medios de comunicación y a todos quienes forman parte de este maravilloso equipo. Pueden estar seguros de que mi compromiso, energía y entrega seguirán de tiempo completo a esta gran institución hasta mi último día aquí”, mencionó Culebro en un comunicado compartido por Tigres

Welcome our new AMBSE President of Soccer, Mauricio Culebro 👏



Following an extensive global search, Blank Family of Businesses Owner and Chairman Arthur M. Blank has named Mauricio Culebro President of Soccer, AMB Sports and Entertainment (AMBSE). Culebro will oversee all… pic.twitter.com/FpkOIIdfZ8 — Atlanta United FC (@ATLUTD) March 25, 2026

Más allá de los resultados en la cancha, su administración incluyó cambios en la estructura del club, el desarrollo de instalaciones de entrenamiento y el impulso a las fuerzas básicas. También se registró un crecimiento en el área comercial y en la proyección del equipo fuera de México.

En su nuevo cargo, Culebro tendrá la responsabilidad de supervisar las operaciones del Atlanta United y de liderar el desarrollo del equipo de la NWSL que comenzará actividades en 2028. Además, fungirá como enlace con la Federación de Fútbol de Estados Unidos en temas relacionados con la organización.

“Es un honor unirme al exitoso equipo directivo de AMBSE y formar parte de una organización con una cultura y una base tan sólidas. Me entusiasma poner mi experiencia, pasión y compromiso al servicio de Atlanta United y NWSL Atlanta 2028, trabajando junto a un gran equipo para construir proyectos a largo plazo de los que nuestros aficionados puedan sentirse orgullosos: equipos que representen verdaderamente la pasión, la energía y la ambición de esta ciudad”, dijo en comunicado del Atlanta United.

¿Quién es Carlos Emilio González, el nuevo presidente de Tigres?

Tigres informó que trabajará en conjunto con Culebro durante las próximas semanas para llevar a cabo el proceso de relevo en la presidencia con Carlos Emilio González. La institución señaló que mantendrá la continuidad de su proyecto deportivo tras la salida del directivo.

“Asumir la Presidencia de Club Tigres representa el mayor honor de mi vida profesional. Integrarme a una institución con tanta historia, impacto social y relevancia en el fútbol implica una gran responsabilidad, que asumo con gran compromiso”, señaló Carlos Emilio González en un comunicado emitido por el club.

Te puede interesar: