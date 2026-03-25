Liga BetPlay se pone al día y se acomoda a los clubes con competición internacional

El clásico entre Millonarios e Independiente Santa Fe estaba en el limbo, por su participación en torneos CONMEBOL.

Santa Fe vs Millonarios / Vizzor Image.

Este miércoles 25 de marzo continúa la actividad en el Fútbol Profesional Colombiano. En el Estadio Cincuentenario de Medellín, Águilas Doradas será local ante América de Cali, en el finiquito de la jornada 13 de la Liga BetPlay 2026-I. Se siguen buscando los 8 equipos que harán parte de los playoffs de esta primera parte del año.

Pues bien, con el fin que todo el calendario esté al día lo antes posible, Dimayor confirmó que uno de los partidos que estaba pendiente por jugarse ya tiene programación.

Fortaleza vs América de Cali.

Miércoles 22 de abril del 2026.

Hora: 08:30 p.m.

Estadio: El Campín.

Fecha: 5.

De igual manera la entidad deportiva reprogramó un par de compromisos. Ya que al conocerse su calendario en la Copa Libertadores y Sudamericana, no se podían cumplir con las horas pactadas por los futbolistas entre un partido y el otro, algo que también estaba pendiente por confirmarse, para el beneficio de todos.

Deportivo Pasto vs Deportes Tolima.

Viernes 10 de abril del 2026.

Hora: 08:05 p.m.

Estadio: La Libertad.

Fecha: 16.

Águilas Doradas vs Junior.

Sábado 11 de abril del 2026.

Hora: 04:00 p.m.

Estadio: Cincuentenario de Medellín.

Fecha: 16.

Millonarios vs Independiente Santa Fe.

Domingo 12 de abril del 2026.

Hora: 02:00 p.m.

Estadio: El Campín.

Fecha: 16.

Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe.

Jueves 23 de abril del 2026.

Hora: 06:00 p.m.

Estadio: La Libertad.

Fecha: 18.

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