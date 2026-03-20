ATP Challenger Morelos Open, en vivo: cuartos de final singles y semifinales dobles

Rodrigo Pacheco afronta una jornada clave en Morelos con cuartos de final en singles y semifinales de dobles en vivo por Claro Sports

Rodrigo Pacheco Méndez entra a una jornada determinante en el ATP Challenger Morelos 2026 con doble compromiso y una inercia competitiva clara: cuartos de final en singles y semifinales en dobles. El yucateco ha respondido con autoridad en ambas modalidades, respaldado por un rendimiento estadístico sólido y una lectura de partido que le ha permitido controlar los ritmos desde el fondo de la cancha. Ahora, el margen de error se reduce y el nivel del cuadro exige una ejecución más precisa en momentos clave.

En la rama individual, el mexicano enfrentará al estadounidense Michael Mmoh, un jugador con recorrido en el circuito y experiencia en instancias avanzadas de torneos Challenger. El contraste será evidente: Pacheco ha construido sus victorias desde la consistencia, el control de intercambios y la efectividad en puntos de quiebre.

En dobles, la dupla conformada por Pacheco y el argentino Facundo Mena llega a semifinales tras una actuación dominante que confirmó su entendimiento táctico y complementariedad en la red. Enfrentarán a los indios Bollipalli y Kadhe, quienes vienen de eliminar a los primeros sembrados del torneo, lo que anticipa un partido de alta exigencia en términos de coordinación, devoluciones y toma de decisiones en la volea. La jornada podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports, en una fecha que marcará el verdadero alcance competitivo del mexicano en el torneo.

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