¡De Bruyne y Lukaku! Bélgica anuncia su convocatoria para enfrentar a México y Estados Unidos

La gran ausencia en la lista de Rudi Garcia es el arquero Thibaut Courtois, quien sufrió una lesión en el cuádriceps

Los 28 convocados de Bélgica para enfrentar al Tricolor | Reuters

La selección de Bélgica anunció su convocatoria para la fecha FIFA de marzo, en la que disputará dos partidos de preparación rumbo al Mundial de 2026. El combinado europeo, conocido como los Diablos Rojos, enfrentará a dos de los países anfitriones del torneo. Primero, el 28 de marzo jugará ante Estados Unidos en Atlanta y, posteriormente, viajará a Chicago para medirse a México de Javier Aguirre el próximo martes 31 de marzo.

Entre la lista figuran grandes figuras de la generación dorada de Bélgica, que se prepara para lo que podría ser su último Mundial. Los dos nombres que destacan son la dupla del Napoli, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, los dos máximos goleadores en la historia del combinado nacional, con 89 y 36 tantos respectivamente. Además, se incluyen nombres de la nueva generación en proceso de relevo, encabezados por Charles De Ketelaere y Jeremy Doku en el ataque, dos jugadores técnicos, rápidos y desequilibrantes que representan un reto importante para el equipo tricolor.

La gran ausencia es el guardameta Thibaut Courtois, quien volvió a encender las alarmas en el Real Madrid después de que el club publicara este jueves 19 de marzo su parte médico oficial. La entidad blanca informó que el portero belga sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, una baja que llega en un tramo decisivo de la temporada, con Liga, Champions League y actividad internacional en el calendario.

Ante la baja del guardameta merengue, los elegidos para la portería son Senne Lammens, del Manchester United, quien llega en buen estado de forma tras la llegada de Michael Carrick al banquillo, cambio que ha mejorado el rendimiento del equipo y lo ha metido nuevamente en la pelea por puestos de Champions League. Además, Matz Sels, del Nottingham Forest, y Maarten Vandevoordt, del RB Leipzig, completan la convocatoria en la portería.

28 Devils ready for some march Madness. 🔥 pic.twitter.com/51uzCid2cS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 20, 2026

Porteros : Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt

: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt Defensas : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Arthur Theate

: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Arthur Theate Mediocampistas : Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel Delanteros: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard

¿Cómo le ha ido a México contra Bélgica?

México y Bélgica se verán las caras por octava ocasión | Imago 7

El amistoso en Chicago será el octavo enfrentamiento entre México y Bélgica. La rivalidad entre ambos países ha dejado partidos destacados y momentos memorables, con saldo favorable para el Tricolor: tres victorias, dos derrotas y dos empates.

El primer cruce se dio en 1969, cuando Bélgica se impuso 2-0 en un amistoso. Sin embargo, México ganó los siguientes tres encuentros. El Tri consiguió su revancha ese mismo año por la mínima en otro duelo de preparación y posteriormente superó a los belgas en las fases de grupos de los Mundiales de 1970 y 1986, ambos en territorio mexicano.

En 1990 volvieron a enfrentarse en un amistoso, donde Bélgica ganó 3-0. Más tarde, en el Mundial de Francia 1998, México se repuso de una desventaja de dos goles para empatar 2-2, con anotaciones de Alberto García Aspe y Cuauhtémoc Blanco.

Después de ese partido, ambas selecciones volvieron a protagonizar otro duelo memorable en un amistoso previo a Rusia 2018, disputado en Bélgica, que terminó 3-3. Bélgica se adelantó en dos ocasiones, mientras que México llegó a ponerse 3-2 antes del empate de Lukaku al minuto 70. Hirving Lozano marcó un doblete y Andrés Guardado anotó el otro gol del Tri, mientras que Eden Hazard y Lukaku (doblete) marcaron para los europeos.

Además de Lukaku, aquel partido contó con la participación de otros jugadores que podrían estar en este nuevo enfrentamiento. Del lado de Bélgica, Kevin De Bruyne fue titular, al igual que Thomas Meunier, Youri Tielemans y Axel Witsel. Por México, Guillermo Ochoa ocupó la portería, Raúl Jiménez ingresó de cambio en la segunda parte y César Montes se quedó en el banquillo.

El camino de Bélgica en el Mundial 2026

Luego de enfrentar a los anfitriones, Bélgica volverá a reunirse en el mes de junio para encarar la recta final de su preparación rumbo al Mundial de 2026. Antes del inicio de la justa, el combinado europeo tiene programados partidos amistosos ante Croacia y Túnez, dos rivales de perfiles distintos que permitirán evaluar tanto el funcionamiento colectivo como el rendimiento individual.

Ya en el torneo, Bélgica partirá como cabeza de serie del Grupo G, con el objetivo de imponer jerarquía desde la primera jornada. Su debut está programado para el 15 de junio ante Egipto en Seattle. Posteriormente, se medirá a Irán el 21 de junio en Los Ángeles y finalmente, cerrará la primera fase ante Nueva Zelanda en Vancouver, en un partido que podría definir su posición final en el grupo y sus aspiraciones de avanzar a las rondas de eliminación directa.

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