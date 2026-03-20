Claro Colombia, nuevo convocado de la Selección

Claro Colombia y la Federación Colombiana de Fútbol anunciaron una alianza estratégica mediante la cual la compañía tecnológica se convierte en Socio Oficial de las Selecciones Colombia.

Claro y la Selección Colombia | Claro Colombia.

En un momento clave para el fútbol nacional, Claro Colombia y la Federación Colombiana de Fútbol formalizaron una alianza estratégica que posiciona a la compañía de tecnología como Socio Oficial de las Selecciones Colombia, reforzando el vínculo entre los equipos nacionales y su hinchada.

Esta alianza apuesta por una conexión real entre la Selección y quienes la acompañan en cada partido. Como La señal oficial de la Selección Colombia, Claro respaldará todas las categorías, incluyendo femeninas, juveniles y de futsal, poniendo su infraestructura tecnológica al servicio de los hinchas para acercarlos a la emoción del fútbol.

“Para Claro es un honor convertirnos en la señal oficial de la Selección Colombia. Durante más de tres décadas hemos trabajado para conectar a los colombianos, y hoy queremos estar también al lado de la emoción que más une al país. La Selección es nuestra bandera en el mundo y queremos acompañar cada gol, celebración y momento que hace vibrar a Colombia”, señaló Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Desde la Federación Colombiana de Fútbol se destaca que esta alianza con la empresa de tecnología más importante del país es clave para continuar modernizando los procesos de formación y para acercar, como nunca antes, a los jugadores con su hinchada, fortaleciendo el vínculo entre la Selección y quienes la acompañan en cada partido.

“Claro es, sin duda, un convocado de lujo. Un aliado estratégico en este momento extraordinario que atraviesa el fútbol colombiano, a las puertas de una nueva Copa Mundial de la FIFA de Mayores, la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA en Polonia, los CONMEBOL sub 17 de las categorías femenina y masculina, y el camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 a través de la CONMEBOL Liga de Naciones. Claro es hoy la empresa de telecomunicaciones con mayor cobertura del país y por eso nos honra que se integre a la familia de afiliados comerciales como socio oficial de las Selecciones Colombia, un grupo en el que confluyen algunas de las marcas más prestigiosas de Colombia. Estamos seguros de que esta será una relación de largo aliento, que generará grandes beneficios tanto para Claro como para la Federación y, por supuesto, para todos los colombianos que acompañan y sienten a nuestras Selecciones”, declaró Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Como la señal oficial de la Selección Colombia, Claro reafirma su compromiso de poner su infraestructura tecnológica al servicio del país, permitiendo que cada colombiano, sin importar en qué rincón del territorio se encuentre, acceda a experiencias digitales de alta

calidad para seguir de cerca cada encuentro. Durante más de 30 años, la compañía ha desplegado más de 10.600 antenas, centros de datos de clase mundial en Bogotá y Medellín, un cable submarino que llega a Barranquilla, Cartagena y San Andrés, 14.000 kilómetros de fibra óptica, cobertura 4G en el 100% de las cabeceras municipales del país y 5G en ciudades como Leticia, Chocó, Riohacha y San Andrés, además de presencia con fibra en 140 ciudades.

“Claro ratifica su propósito de conectar a Colombia y de demostrar que la tecnología también juega un papel clave en la construcción de país siendo la señal oficial de la selección Colombia”, finalizó Rodrigo de Gusmao.

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