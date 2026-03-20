España se deslinda: Luis de la Fuente culpa a Argentina por la cancelación de la Finalissima

Argentina y España no jugarán la Finalissima que estaba planeada previo al Mundial 2026, supuestamente por el conflicto bélico en Oriente Medio

Luis de la Fuente habla de la cancelación de la Finalissima | Reuters

La Finalissima entre Argentina y España quedó cancelada, aunque persiste la incertidumbre sobre quién tomó la decisión final de dar marcha atrás a uno de los compromisos más atractivos del calendario internacional previo al Mundial de 2026. El encuentro prometía enfrentar a dos selecciones candidatas al título, lo que elevó de forma considerable la expectativa en torno a este partido de primer nivel.

Luis de la Fuente señaló que la cancelación respondió a una determinación unilateral por parte del conjunto argentino. Sus declaraciones añadieron un nuevo matiz a la controversia, ya que desde distintos sectores se mantiene la duda sobre qué federación optó por no continuar con la organización del partido.

“Todos sabéis que mi disposición era jugar la Finalissima. Siempre lo he dicho. Jugar contra Argentina, ganar un título… Tanto yo como la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) estábamos alineados para jugar este partido”, declaró Luis de la Fuente frente a los medios de comunicación.

A diferencia de otras selecciones que suelen reducir la intensidad en compromisos previos a una Copa del Mundo por el riesgo de lesiones, el técnico de la Furia Roja dejó clara su postura. España tenía previsto asumir el encuentro con seriedad y ambición competitiva, al considerarlo una oportunidad clave para reunirse tras varios meses sin actividad conjunta y medir su nivel frente a un rival de máxima exigencia.

“Era un partido peculiar. Queríamos ganarlo con los jugadores que podrían darnos la opción de pelear un Mundial. Llevamos desde noviembre sin estar juntos. Para nosotros era importante recuperar esta ventana”, indicó el técnico de España.

El origen del conflicto habría estado marcado por la situación bélica en Medio Oriente, que complicó la posibilidad de celebrar el partido en Estadio de Lusail, sede contemplada inicialmente. Ante este escenario, la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol plantearon trasladar el duelo al Estadio Santiago Bernabéu, propuesta que fue rechazada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia al considerar que no se respetaba la neutralidad acordada. En este contexto, España mantiene su planificación y ya tiene en la mira su siguiente compromiso: un amistoso ante selección de Serbia el viernes 27 de marzo, uno de los últimos ensayos del equipo rumbo al Mundial de 2026.

Luis de la Fuente recalcó que las complicaciones no necesariamente estuvieron ligadas a la sede de la Finalissima, al insinuar que la selección de España incluso estaba dispuesta a viajar a Buenos Aires para disputar el encuentro ante la selección de Argentina. En medio de este contexto, el técnico de la Furia Roja también dejó claro que su planificación deportiva se mantenía intacta, ya que la lista de convocados no habría sufrido modificaciones aunque el compromiso frente a la albiceleste se hubiera concretado.

“Sé lo que hemos hecho. No sé qué hubiera pasado. En cualquier caso, si están aquí (los convocados) es porque son muy buenos. El lunes ya estamos jugando el Mundial. Todo estaba previsto para jugar en Doha. Hemos cambiado un poco la planificación, pero no mucho. Pero nosotros queríamos jugar en Doha, en Buenos Aires…” sentenció.

Convocatoria de la selección de España

Una de las sorpresas de Luis de la Fuente fue el llamado a cuatro porteros, en medio de la guerra que hay por la portería previo al Mundial 2026.

Porteros : Unai Simón, David Raya, Joan García y Remiro

: Unai Simón, David Raya, Joan García y Remiro Defensas : Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen, Laporte, Cucurella, Grimaldo, Marcos Llorente y Mosquera

: Pedro Porro, Cubarsí, Huijsen, Laporte, Cucurella, Grimaldo, Marcos Llorente y Mosquera Centrocampistas : Rodri, Zubimendi, Pedri, Fermín, Carlos Soler, Fornals y Dani Olmo

: Rodri, Zubimendi, Pedri, Fermín, Carlos Soler, Fornals y Dani Olmo Delanteros: Lamine Yamal, Oyarzabal, Víctor Muñoz, Ferran, Borja Iglesias, Yeremy, Barrenetxea y Baena

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