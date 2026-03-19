Rodrigo Pacheco deslumbra y se mete a cuartos en el ATP Challenger Morelos

Pacheco se llevó el triunfo con marcador de 6-1, mostrando un dominio claro tanto en su servicio como en la devolución a pesar de que el duelo terminó de forma anticipada

Rodrigo Pacheco avanza en el ATP Challenger | Reuters

El tenista mexicano, Rodrigo Pacheco Méndez dio un paso firme en el ATP Challenger Morelos al instalarse en los cuartos de final, luego de imponerse en los octavos de final ante el retiro de Aryan Shah quien se retiró por una lesión en la muñeca. El encuentro, disputado en el Estadio Metaxchange, reflejó la superioridad del jugador nacional desde los primeros compases.

Pacheco se llevó el triunfo con marcador de 6-1, mostrando un dominio claro tanto en su servicio como en la devolución. A pesar de que el duelo terminó de forma anticipada, el mexicano ya había marcado diferencia suficiente para asegurar su avance en el torneo.

En las estadísticas, el mexicano destacó con cuatro aces y cero dobles faltas, una muestra de su precisión al momento de ejecutar el saque. Además, logró un 54% de efectividad en su primer servicio, cifra que le permitió construir puntos con mayor solidez frente a su rival.

Uno de los aspectos más contundentes fue su desempeño en los puntos clave, ya que ganó el 100% de los puntos con su primer servicio y el 83% con el segundo, cifras que evidencian su consistencia. También capitalizó tres de cuatro oportunidades de quiebre, inclinando definitivamente el partido a su favor.

En el intercambio desde el fondo de la cancha, Rodrigo Pacheco sumó 12 puntos en devolución y un total de 24 puntos ganados, superando ampliamente a Shah, quien apenas pudo sumar ocho unidades. Esta diferencia fue determinante para que el mexicano mantuviera el control del ritmo durante todo el encuentro.

Con este resultado, Pacheco Méndez continúa consolidándose como una de las promesas del tenis mexicano, avanzando con paso firme en el Challenger de Morelos. Ahora, el joven buscará mantener su nivel en los cuartos de final, donde enfrentará un nuevo reto con la mira puesta en el título.

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