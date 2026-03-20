Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: New York City FC vs Inter Miami, fecha, horario y dónde ver
New York City FC recibe a Inter Miami con Lionel Messi en la MLS 2026: horario, transmisión global y contexto del duelo en Yankee Stadium
- Un torneo exprés: la MLS revoluciona su calendario con la Sprint Season 2027
- Inter Miami no logra romper el empate ante Charlotte en la MLS
- Inter Miami queda eliminado en octavos ante Nashville y Messi no jugará en el Azteca
New York City FC e Inter Miami se enfrentan en la MLS 2026 en un partido que reencuentra a dos de los equipos más competitivos de la Conferencia Este, con el antecedente reciente de la final de conferencia disputada en 2025, en camino al primer título liguero para Las Garzas.
El duelo se instala como uno de los más relevantes del fin de semana por el contexto de ambos equipos: el conjunto neoyorquino mantiene el liderato de su sector, mientras que el equipo de Lionel Messi busca consolidar regularidad tras un inicio de temporada marcado por altibajos.
New York City FC vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026
El partido entre New York City FC e Inter Miami se jugará el domingo 22 de marzo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se disputará en el Yankee Stadium, escenario donde NYCFC ha mantenido un rendimiento consistente en sus compromisos más recientes.
La transmisión será exclusiva a través de Apple TV mediante el MLS Season Pass, servicio disponible a nivel mundial y que requiere una suscripción activa para acceder al partido en vivo. Además, sigue todas las acciones del encuentro, con actualizaciones en tiempo real y estadísticas en vivo a través del minuto a minuto de Claro Sports.
Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y New York City FC?
New York City FC llega como líder de la Conferencia Este tras cuatro jornadas con registro de 3 victorias y 1 empate. En su juego más reciente venció 3-1 a Colorado Rapids, con doblete de Nicolás Fernández, quien se consolida como su principal referencia ofensiva en este arranque.En casa, el equipo acumula cuatro victorias consecutivas en temporada regular y ha marcado al menos tres goles en tres de esos encuentros.
Inter Miami llega con dos victorias, un empate y una derrota en la MLS 2026, con una tendencia irregular en ataque: se quedó sin marcar en dos de sus últimos tres partidos oficiales, incluido el 0-0 ante Charlotte FC. En ese partido, Rocco Ríos Novo fue clave con cuatro atajadas para sostener el empate, en un contexto donde el equipo generó poco volumen ofensivo.
Lionel Messi ha marcado en dos de los últimos tres partidos de liga, manteniéndose como el principal foco de generación, acompañado por Germán Berterame en el frente. Sin embargo, el equipo arrastra desgaste competitivo tras su eliminación en los octavos de final de la Concachampions ante Nashville.
MLS 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?
De acuerdo con las cuotas de Caliente.mx, New York City FC parte como ligero favorito con +130, respaldado por su condición de local y su rendimiento reciente en el Yankee Stadium. El empate se ubica en +275, reflejando un margen competitivo relativamente equilibrado entre ambos equipos.
Inter Miami aparece con una cuota de +178, ligeramente por detrás en las probabilidades. A pesar de contar con figuras como Lionel Messi, su irregularidad ofensiva y el desgaste acumulado tras la Concachampions influyen en la valoración previa al encuentro.