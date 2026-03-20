Encuentro de leyendas: Félix Fernández charla con Andoni Zubizarreta previo al Mundial 2026 en la sección Del Recuerdo

Félix Fernández y Andoni Zubizarreta, dos leyendas del arco, se reencontraron en la sección Del Recuerdo del exportero mexicano en Peloteando de Claro Sports, en una charla que giró en torno a la evolución de la posición en las últimas décadas. En el contexto de la recta final rumbo al Mundial 2026, el exguardameta de la selección de España recordó las cuatro Copas del Mundo en las que tuvo la fortuna de participar, al tiempo que reflexionó sobre los cambios que ha experimentado su rol dentro del terreno de juego.

De acuerdo con Andoni Zubizarreta, el portero moderno exige un desarrollo físico superior y una participación mucho más activa en el funcionamiento táctico de los equipos, en contraste con épocas anteriores, cuando su labor estaba centrada casi exclusivamente en proteger el arco. Asimismo, recordó con especial énfasis su debut mundialista en México 86, un momento que cobra relevancia ante la próxima Copa del Mundo de 2026, que será inaugurada en territorio mexicano cuatro décadas después, en un escenario histórico que ha sido testigo de figuras legendarias como Pelé y Maradona.

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