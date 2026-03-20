La Copa Libertadores: consolidación o despedida de Pablo Repetto en Santa Fe

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, ya palpita el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Pablo Repetto, DT de Santa Fe en Copa Libertadores | Vizzor

Se definieron los grupos de la Copa Libertadores e Independiente Santa Fe ha quedado ubicado en la zona E junto a Corinthians de Brasil, Peñarol de Uruguay y Platense de Argentina. Uno de los grupos con equipos más llamativos y que dará inicio en la semana del 8 de abril.

Ya teniendo claridad de los rivales que enfrentará el primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano en la fase de grupos del campeonato más importante a nivel de clubes de continente sudamericano. Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, entregó sus sensaciones.

“En la Copa no hay rival fácil, todos han clasificado por méritos propios. El fútbol brasilero, hoy es el fútbol más fuerte económicamente. Quizá Corinthians hoy no esta entre los cuatro mejores, pero es un rival de nivel. Peñarol, uno de los grande de Uruguay, y Platense que sería el equipo que tiene menos historia de todos, pero un equipo argentino que viene de una liga muy competitiva” afirmó el entrenador ‘cardenal’.

Santa Fe pone todas sus miradas en la Copa Libertadores

“Es un grupo parejo, no va a ser fácil para nadie. Creo que los momentos van a ser muy importantes y como todo en la Copa creo que las localías son claves, hacerse fuerte de local. El equipo que sea más fuerte de local va a tener más posibilidades dentro de un grupo parejo” comentó el entrenador del ‘león’.

Después del debut en la semana del 8 de abril ante Peñarol de Uruguay en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Independiente Santa Fe tendrá dos partidos de visitante ante Corinthians de Brasil y Platense de Argentina. Luego, habrá dos juegos consecutivos en Bogotá ante los mismos rivales y cerrará la fase de grupo en Montevideo ante Peñarol.

“En los tres países en los que vamos a jugar creo que hay un fanatismo alto de la gente. Queremos la Libertadores, es el torneo más importante de América y todos le damos prioridad. Ojalá que podamos estar a la altura. Estamos capacitados, hay que mejorar unas cosas, tenemos unos días para que unos jugadores puedan estar un poco y lograr el sueño que tenemos todos los que estamos hoy en Santa Fe” señaló Pablo Repetto.

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