TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 19 de marzo

La rivalidad entre Steve Maclin y Mike Santa crecerá esta noche a través de la multiplataforma de Claro Sports

Este jueves 19 de marzo, TNA iMPACT! promete una noche cargada de acción desde el Gateway Center Arena en Atlanta, Georgia, con una transmisión especial a través de la multiplataforma de Claro Sports. Los fanáticos serán testigos del tan esperado encuentro cara a cara entre Steve Maclin y Mike Santana, quienes, tras semanas de tensión creciente, convertirán su rivalidad en algo más personal. Ambos luchadores están decididos a dejar en claro quién tiene la última palabra en el ring, lo que podría robarse la noche en este evento de lucha libre.

Además, el misterio rodea el debut de Mr. Elegance, quien subirá al ring por primera vez para desatar todo su potencial, generando altas expectativas entre los seguidores. En la acción por equipos, The Nemeths se enfrentan a The Righteous en una lucha que promete una mezcla de estilos y estrategias, ya que ambos conjuntos buscan ganar impulso en sus respectivos caminos hacia el éxito. No te pierdas esta transmisión exclusiva en Claro Sports, con los comentarios de los Chiricuates Josué Villa y Fernando Trujillo, quienes ofrecerán una narración única e inigualable que te trasladarán hasta el ring y una que otra risa.

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