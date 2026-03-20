Rebeca Bernal: el nivel físico, la gran brecha entre Liga MX Femenil y NWSL

La jugadora mexicana habla de sus objetivos con la selección mexicana y el sueño de estar en el Mundial

Rebeca Bernal habla de su adaptación en la NWSL | Imago 7

Rebeca Bernal habló en exclusiva para Claro Sports su experiencia en la NWSL con Washington Spirit, donde afronta su segunda temporada en Estados Unidos tras consolidarse en la Liga MX Femenil. La jugadora mexicana habló sobre la derrota a inicio de la temporada ante Portland y lo que espera de cara a un torneo complicado.

“El equipo empezó la pretemporada muy bien, ya tuvimos nuestro primer partido. Desafortunadamente no fue el inicio que nosotras hubiéramos querido, pero sabemos que la temporada es larga y tenemos que seguir trabajando en esos pequeños detalles que marcan la diferencia”, explicó la defensora mexicana.

La jugadora detalló el proceso de adaptación que implicó combinar la preparación con su club y la selección mexicana. “Era mi primera pretemporada con el equipo. El año pasado yo llegué previo a iniciar la liga, entonces me perdí este proceso. Fueron semanas importantes de trabajo… y la verdad fue un proceso muy retador para mí con las compañeras. La competencia interna es muy buena y todo muy bien”, dijo Bernal.

También recordó su primera convocatoria del año con México en febrero, con partidos de clasificación y amistosos internacionales: “Tuvimos dos partidos importantes, uno de clasificación contra Santa Lucía y otro amistoso contra Brasil, que fue un gran partido… poner a las jugadoras para cambiar el chip inmediatamente y ahora estar representando a tu país”.

Bernal habla de su llegada a la NWSL |BRANDON VALLANCE / GETTY IMAGES VIA AFP

Bernal reflexionó sobre la pérdida de la final ante Gotham FC y cómo este resultado influyó en su enfoque para la temporada actual. “Sabemos que fue difícil perder una final, pero al final cada una aprendió y sabe que tiene que mejorar este año. Entonces, más que un inicio complicado en pretemporada es un inicio muy retador, con mucha ilusión de mejorar. Ahora, ¿qué podemos hacer diferente? Ese es el camino hacia dónde tirar para la mejora”, señaló.

La defensa también se refirió a la preparación para la Concacaf Champions Cup, donde Washington Spirit enfrentará a equipos mexicanos como Pachuca en las semifinales: “Ahora vamos a tener partidos a mitad de semana y fin de semana… el foco mayor es este mes de partidos y así vamos a avanzar, mes tras mes, sin perder de vista el objetivo final, que es ganar ese campeonato. Para mí es bonito jugar en mi país, obviamente, por la cercanía con mi familia y porque pueden ir a ver al equipo”.

Al hablar de su experiencia en la NWSL, Bernal destacó las diferencias con la Liga MX Femenil: “Ha sido un proceso retador que me ha sacado de mi zona de confort. En México dominaba casi todos los escenarios de la Liga MX. En esta liga puedes mejorar más… el ritmo competitivo, adaptarte a la parte física, a los entrenamientos, es intenso. Cada partido se vive al máximo y el equipo internamente tiene muy buenas jugadoras, lo que hace que cada entrenamiento sea un reto. En México se juega bien al fútbol, pero todavía creo que hay una brecha de la parte física con los equipos de la liga de la NWSL. Entonces, pues algo que si me tocó adaptarme es al ritmo de cada partido, que cada partido se vive a full”.

Rebeca Bernal y su exigencia con México | Imago 7

Sobre cómo la presencia de más mexicanas en la NWSL puede fortalecer a la selección, Bernal comentó: “A nivel individual es muy bueno, pero también son seleccionadas nacionales y que más jugadoras estemos compitiendo a estos niveles va a fortalecer la selección. Cuando vamos a la selección estamos más preparadas para diferentes tipos de escenarios”.

En cuanto al objetivo del combinado nacional rumbo al Mundial y Juegos Olímpicos, la defensora subrayó la importancia de aprender de experiencias pasadas: “Lo que pasó antes es importante para aprender… lo importante es sacar provecho de esos errores. Este año el objetivo principal es clasificarnos al premundial de noviembre. Ese es nuestro foco principal, y después se verá noviembre. Por ahora, el mayor foco es Islas Vírgenes y Puerto Rico”.

Finalmente, Bernal compartió sus metas personales en la NWSL y la selección mexicana: “Con el club seguir siendo constante y estar en convocatorias. Quiero jugar un Mundial, unos Juegos Olímpicos. Este año es importante para lograr estos objetivos… tener minutos, ser constante y buscar ganar el campeonato con el equipo. Con la selección, queremos competir al más alto nivel y acercarnos cada vez más a las mejores de la Concacaf”.

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