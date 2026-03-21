ATP Challenger Morelos Open, en vivo: Semifinal singles

Publicado por Tania Suárez

Los mejores tenistas del circuito Challenger buscan el título del torneo

La actividad del ATP Challenger Morelos Open está en su etapa decisiva con la disputa de la primera semifinal, donde los mejores tenistas del torneo buscarán consolidarse como los campeones. Tras una intensa ronda previa, los jugadores que siguen en competencia llegan con la motivación de acercarse al título en uno de los torneos más importantes del circuito Challenger en México.

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