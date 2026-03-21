Atlas vs Querétaro en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 12

Los Rojinegros del Atlas se encuentran en zona de clasificación, en el octavo lugar con 17 puntos por lo que la victoria es fundamental para seguir sumando

Atlas vs Querétaro, sigue el partido en vivo | Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Atlas vs Querétaro, hoy sábado 21 de marzo de 2026

El duelo de la jornada 12 entre Atlas y Querétaro comienza en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro e México.

Liga MX: alineaciones del Atlas vs Querétaro para la jornada 12, al momento

Atlas: Camilo Vargas, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar, Diego González, Aldo Rocha, Arturo González, Germán Rodríguez.

Querétaro: Guillermo Allison, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte, Daniel Parra, Juan Cázares, Carlo García, Santiago Homenchenko, Jhojan Julio, Ali Ávila, Mateo Coronel

¿Dónde ver en vivo el Atlas vs Querétaro? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre los Zorros y Gallos se podrá ver en vivo a través de streaming en la señal de ViX.

Antecedentes del Atlas vs Querétaro y últimos resultados en la Liga MX

Atlas y Querétaro llegan a este duelo con antecedentes recientes marcados por la paridad y los goles, en una rivalidad que ha dejado resultados cerrados y cambios constantes en el dominio. En sus últimos enfrentamientos, ambos equipos han alternado victorias y han protagonizado partidos intensos, por lo que el historial inmediato anticipa un choque competitivo en la Liga MX.

Querétaro 3-3 Atlas | Jornada 5 | Apertura 2025

Querétaro 1-2 Atlas | Jornada 16 | Clausura 2025

Atlas 0-1 Querétaro | Jornada 9 | Apertura 2024

Atlas 2-3 Querétaro | Jornada 13 | Clausura 2024

Querétaro 1-2 Atlas | Jornada 5 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Según datos de caliente.mx, Atlas parte como ligero favorito para este encuentro con una cuota de -103, mientras que el empate se cotiza en +245 y una victoria de Querétaro aparece como la opción menos probable con +275, lo que refleja un partido cerrado, pero con tendencia a favor de los rojinegros.

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