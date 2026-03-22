San Luis vs León en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 12

Potosinos y esmeraldas chocan en la jornada 12 con números similares. Ambos necesitan ganar para escalar posiciones y mantenerse en la pelea del Clausura 2026

Partidos en directo: San Luis vs León | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del San Luis vs León, jornada 12 Liga MX 2026!

Atlético de San Luis y León llegan a la jornada 12 del Clausura 2026 con la presión de sumar de inmediato. El cuadro potosino se presenta a este partido con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y seis derrotas, mientras que el conjunto esmeralda aparece con 10 unidades y marca de tres triunfos, un empate y siete caídas. La diferencia entre ambos es mínima en la tabla, por eso el cruce en el Estadio Libertad Financiera toma valor de partido directo.

San Luis llega con un empate reciente ante Pachuca y con la mira puesta en hacerse fuerte en casa, donde necesita transformar su producción ofensiva en puntos. Del otro lado, León arriba golpeado por sus recientes resultados, después de caer con Tijuana y de llegar en medio de cambios en el banquillo, con el estreno de Javier Gandolfi para este compromiso. En lo individual, el foco principal está en João Pedro, goleador del Clausura 2026 con 10 tantos, mientras que la Fiera ha batallado más para sostener sus números, con 11 goles a favor y 23 en contra antes de este duelo.

Clausura 2026: horario del partido San Luis vs León, hoy 21 de marzo de 2026

El partido se juega este sábado 21 de marzo de 2026 y está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera de San Luis Potosí, en un duelo entre dos equipos que buscan meterse de nuevo en la pelea por puestos de fase final.

Liga MX: alineaciones del San Luis vs León para la jornada 12, al momento

Atlético San Luis: Andrés Sánchez, Román Torres, Julio Domínguez, Juan Ramírez, Benjamín Galindo, Benjamín Galdames, Sebastián Salles-Lamonge, Oscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet, Joao Pedro, Jesús Medina.

Andrés Sánchez, Román Torres, Julio Domínguez, Juan Ramírez, Benjamín Galindo, Benjamín Galdames, Sebastián Salles-Lamonge, Oscar Macías, Sebastián Pérez Bouquet, Joao Pedro, Jesús Medina. León: Oscar García, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Rodrigo Echeverría, Stiven Barreiro, José Rodríguez, Fernando Beltrán, José Alvarado, Salvador Reyes, Juan Domínguez, Ismael Díaz.

¿Dónde ver en vivo el San Luis vs León? Canales de TV y transmisión streaming

La transmisión para seguir el San Luis vs León pasa por ESPN, Disney+ y ViX, con seguimiento minuto a minuto en plataformas deportivas. Además, puedes seguir las incidencias en vivo en el tradicional minuto a minuto de Claro Sports.

Antecedentes del San Luis vs León y últimos resultados en la Liga MX

El historial reciente entre ambos muestra una serie cerrada, con dominio alternado y marcadores apretados. San Luis ganó el más reciente duelo en julio de 2025, pero León también se quedó con varios de los choques inmediatos anteriores, así que el antecedente no deja un favorito absoluto, aunque sí confirma que suele tratarse de una rivalidad pareja.

13.07.25: Club León 0-1 Atl. San Luis

16.02.25: Atl. San Luis 1-2 Club León

21.09.24: Club León 1-0 Atl. San Luis

24.02.24: Club León 1-0 Atl. San Luis

23.11.23: Atl. San Luis 3-2 Club León

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Tomando como referencia los momios que compartes de caliente.mx, Atlético San Luis aparece con +118, el empate con +270 y León con +205. Esa lectura coloca al cuadro local como ligero favorito por el factor de la localía y por llegar con una cosecha ofensiva más sólida en el semestre

San Luis tiene una pequeña ventaja, pero no suficiente como para esperar un trámite cómodo. Los potosinos han marcado 17 goles en el torneo y cuentan con João Pedro en gran momento, mientras León ha permitido 23 tantos, una cifra que explica su posición. Aun así, por la urgencia de los dos y por lo corto del margen entre sus campañas, el escenario más lógico es un duelo apretado y con opciones para ambos.

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