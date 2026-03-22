Pumas vs América en vivo: ¿Quién gana hoy el Clásico Capitalino de la Jornada 12 de Liga MX 2026?

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El Clásico Capitalino engalana la fecha 12 del Clausura 2026

Pumas, destacando en ataque, ante un América con buena labor en defensa

Los felinos se jactan en este momento de ser el tercer equipo más goleador del torneo con 20 tantos; y se enfrentarán al América, que marcha en el cuarto lugar de las mejores defensivas, con 10 anotaciones permitidas.

¿Qué sigue para Pumas y América tras el Clásico Capitalino?

Una vez resuelto su compromiso dentro de este fin de semana, los Pumas visitarán a las Chivas del Guadalajara, en lo que parece será un gran reto para ver realmente sus capacidades en el terreno de juego. Por su parte, el América será visitante ante Santos Laguna, último lugar de la tabla general.

¿Cómo llegan Pumas y América al Clásico Capitalino?

Ambas escuadras llegan a su compromiso de la jornada 12 tras haber sumado unidades. Los felinos empataron 2-2 en casa ante la Máquina del Cruz Azul, mientras que América doblegó 2-0 al Mazatlán FC como locales.

El Estadio Olímpico Universitario, listo para el Clásico Capitalino

El coloso de Ciudad Universitaria está preparado para recibir a Punas y al América, una de las rivalidades más intensas dentro del fútbol mexicano:

Todo listo en CU desde temprana hora | Imago7

Clausura 2026: horario del partido Pumas vs América, hoy 21 de marzo de 2026

El Clásico Capitalino entre Pumas y América se llevará a cabo a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en la capital mexicana.

Liga MX: alineaciones del Pumas vs América para la jornada 12, al momento

Estos son los hombres que utilizarían tanto Efraín Juárez como André Jardine en su compromiso dentro del Clásico Capitalino:

Pumas.- Keylor Navas, Rodrigo López, Rubén Duarte, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo, Alan Medina, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Juninho y Robert Morales.

América.- Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja, Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Raphael Veiga, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Patricio Salas.

¿Dónde ver en vivo el Pumas vs América? Canales de TV y transmisión streaming

El Clásico Capitalino entre Pumas y América se podrá seguir en vivo y en directo este sábado 21 de marzo a través de la señal de Canal 5 y TUDN en televisión, así como vía streaming mediante ViX.

Antecedentes del Pumas vs América y últimos resultados en la Liga MX

América llegará al partido a realizarse en CU con la confianza de haber conseguido dos victorias al hilo sobre los felinos. La más reciente por goleada de 4-1 en la jornada 11 del torneo Apertura 2025. Si tomamos en cuenta los últimos 10 antecedentes, el balance es de cuatro triunfos para las Águilas, tres para UNAM y tres empates. Dato a destacar: son cinco duelos consecutivos sin empate.

América 4-1 Pumas | Jornada 11 | Apertura 2025

Pumas 0-2 América | Jornada 8 | Clausura 2025

América 0-1 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2024

Pumas 2-1 América | Jornada 16 | Clausura 2024

América 1-0 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2023

América 1-1 Pumas | Jornada 16 | Clausura 2023

Pumas 0-3 América | Jornada 8 | Apertura 2022

Pumas 0-0 América | Jornada 7 | Clausura 2022

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Los momios de Caliente.mx reflejan un escenario ligeramente inclinado hacia América, que parte como favorito con +132. Del otro lado, Pumas aparece con +194, una cuota que lo coloca como underdog pese a su condición de local y su mejor posición en la tabla general. Finalmente, el empate se ubica en +245, evidenciando que el mercado contempla un partido cerrado en el Olímpico Universitario.

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Pumas y América se enfrentan en la jornada 12 del Clausura 2026 en un duelo entre equipos ubicados en zona de Liguilla. El conjunto dirigido por Efraín Juárez llega en la quinta posición con 20 puntos, producto de cinco victorias, cinco empates y una derrota, mientras que el equipo de André Jardine ocupa el séptimo lugar con 17 unidades, tras cinco triunfos, dos empates y cuatro derrotas. El encuentro presenta a dos planteles que buscan seguir escalando posiciones en la parte alta de la clasificación.

Los universitarios llegan con mayor descanso tras su empate 2-2 ante Cruz Azul el 14 de marzo dentro de la Liga MX, mientras que los azulcremas vienen de empatar 1-1 ante Philadelphia Union el 18 de marzo, resultado que les permitió avanzar a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Si bien el funcionamiento de los emplumados puede depender de como se han gestionado las cargas de trabajo en las últimas horas, es un hecho que este partido está marcado en el calendario desde el arranque del torneo, por lo que ninguna escuadra saldrá a especular.

No te pierdas las acciones del duelo entre Pumas y América dentro de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO ¡Arrancamos!

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