Sultanes Femenil vs Diablos Rojos Femenil, en vivo la Serie de la Reina Liga Mexicana de Sóftbol 2026, Juego 4

Sigue en vivo el Juego 4 de la Serie de la Reyna en la multiplataforma de Claro Sports

¡Se vive un momento clave en la Serie de la Reina! La batalla por el título de la Liga Mexicana de Sóftbol entra en su punto más intenso con el Juego 4, donde Sultanes Femenil está a un paso de la gloria tras imponerse en un emocionante Juego 3 por 8-7 sobre Diablos Rojos Femenil, tomando ventaja de 2-1 en la serie.

Ahora, con la presión al máximo, Sultanes buscará cerrar la serie y coronarse campeón, mientras que Diablos Rojos está obligado a reaccionar para forzar un quinto y definitivo encuentro. Se espera otro duelo lleno de dramatismo, batazos oportunos y jugadas que pueden definir la temporada. ¡Quédate con nosotros y vive cada instante de este enfrentamiento que promete emociones hasta el último out!

¿A qué hora es el Sultanes Femenil vs Diablos Rojos del México hoy 21 de marzo?

El Juego 4 de la Serie de la Reyna entre Sultanes Femenil y Diablos Rojos del México en el Estadio Harp Helú será en punto de las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Quién transmite en vivo la Serie de la Reina de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 y dónde ver?

El duelo entre Sultanes y Diablos Femenil así como toda la Liga Mexicana de Sóftbol se puede seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

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