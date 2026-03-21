Achuapa vs Mictlán, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Achuapa y Mictlán por la jornada 15 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo! Achuapa y Mictlán se enfrentan este fin de semana en un duelo clave por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que se vive como una verdadera final por la permanencia. Ambos equipos llegan presionados por su situación en la tabla acumulada y con la obligación de sumar, en un cruce que puede ser decisivo en la lucha por evitar el descenso.

Achuapa afronta este compromiso en un momento complejo. Con 15 puntos y ubicado en la décima posición, el equipo acumula cuatro victorias, tres empates y siete derrotas. La reciente caída 1-0 ante Mixco extendió su mal momento, alcanzando cinco derrotas consecutivas y nueve partidos sin ganar. Este rendimiento lo ha llevado al fondo de la tabla acumulada con 40 puntos, quedando por detrás de rivales directos como Marquense, Guastatoya, Mictlán y Malacateco.

Mictlán, en cambio, llega con un panorama más alentador. Suma 18 puntos y se ubica en la novena posición, tras cinco triunfos, tres empates y seis derrotas. El equipo de Gabriel Álvarez ha mostrado una mejoría reciente: luego de caer ante Guastatoya, reaccionó con un triunfo 1-0 frente a Malacateco, sumando tres victorias en sus últimos cuatro partidos. Con ese impulso, buscará aprovechar el momento y dar un paso importante en la pelea por la permanencia.

¿A qué hora inicia la transmisión del Achuapa vs Mictlán hoy sábado 21 de marzo de 2026?

Achuapa vs Mictlán: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 15 del Clausura 2026 de Guatemala?

Alineaciones confirmadas del Achuapa vs Mictlán: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Te puede interesar