Once Caldas vs Millonarios, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: ¿quién gana el partido de hoy?
Duelo de ‘Albos’ y ‘Embajadores’, uno de los más atractivos de la jornada 13 del fútbol colombiano.
Horario del partido Once Caldas vs Millonarios hoy, 21 de marzo del 2026
La pelota en el Estadio Palogrande de Manizales empezará a rodar a las 06:20 p.m.
Alineaciones del Once Caldas vs Millonarios para la fecha 13, al momento
Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Jáder Quiñónes, Robert Mejía, Luis Sánchez; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Felipe Gómez.
Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Jorge Arias, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Beckham Castro y Rodrigo Contreras.
¿Quién transmite en vivo el Once Caldas vs Millonarios y dónde mirar en TV y streaming?
El compromiso en la ciudad de Medellín se puede ver a través de Win+ Fútbol y en streaming Win Play.