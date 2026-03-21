Once Caldas vs Millonarios, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: ¿quién gana el partido de hoy?

Duelo de ‘Albos’ y ‘Embajadores’, uno de los más atractivos de la jornada 13 del fútbol colombiano.

Directo Once Caldas Vs Millonarios / Claro Sports.

Horario del partido Once Caldas vs Millonarios hoy, 21 de marzo del 2026

La pelota en el Estadio Palogrande de Manizales empezará a rodar a las 06:20 p.m.

Alineaciones del Once Caldas vs Millonarios para la fecha 13, al momento

Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Jáder Quiñónes, Robert Mejía, Luis Sánchez; Jefry Zapata, Dayro Moreno y Felipe Gómez.

Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Jorge Arias, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Beckham Castro y Rodrigo Contreras.

¿Quién transmite en vivo el Once Caldas vs Millonarios y dónde mirar en TV y streaming?

El compromiso en la ciudad de Medellín se puede ver a través de Win+ Fútbol y en streaming Win Play.

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