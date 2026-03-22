Diego Simeone reconoce el trabajo de Obed Vargas rumbo al partido ante el Real Madrid

El Cholo espera que Vargas pueda ir adaptándose cada vez más rápido. Asegura que los minutos que tuvo en el duelo ante el Getafe fueron muestra del gran trabajo que está realzando

El mexicano podría tener minutos de acción ante los merengues | @Atleti

Diego Pablo Simeone habló en conferencia de prensa previo al Derbi ante el Real Madrid, en el marco de la jornada 29 de LaLiga. El técnico del Atlético de Madrid abordó distintos temas relacionados con su equipo, aunque uno de los puntos que destacó fue su opinión sobre el mediocampista mexicano Obed Vargas, quien ha comenzado a sumar minutos con el primer equipo.

El entrenador argentino se refirió al proceso de adaptación del futbolista y al comportamiento que ha mostrado desde su llegada. “Muchas preguntas para el poco tiempo que llevo con él. Lo que sí veo es un chico muy educado, muy trabajador, muy respetuoso, humilde, muy avocado a querer mejorar. Todas esas son situaciones importantes para querer crecer”, señaló Simeone ante los medios.

Las declaraciones del técnico se dan después de la participación de Vargas en el encuentro ante Getafe, donde el mexicano tuvo actividad como titular. Simeone explicó que este tipo de actuaciones son clave para que el jugador continúe en la rotación del equipo y tenga más oportunidades dentro de la competencia.

“El otro día hizo un partido bueno, a mi criterio, de titular. Y ojalá que siga creciendo en los entrenamientos y en los partidos que le toque participar para que cada día se adapte más a las diferencias más grandes que hay de dónde venía y dónde está”, agregó el estratega, al referirse al proceso que atraviesa el mediocampista.

Obed Vargas forma parte de la generación de la selección mexicana sub 20 que participó en el Mundial de la categoría, donde el equipo tuvo actividad internacional reciente. Tras ese torneo, el jugador fue considerado en el entorno de la selección mayor y dio el salto al fútbol europeo con el Atlético de Madrid.

Junto a otros futbolistas de su generación, Vargas se perfila como una opción para el mediocampo de la selección mexicana en los próximos años. Su presencia en el fútbol español representa una oportunidad para consolidarse en el primer equipo del Atlético de Madrid y mantenerse en el seguimiento del cuerpo técnico nacional rumbo a futuras convocatorias.

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