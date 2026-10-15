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AZ Alkmaar vs Hapoel Beer-Sheva, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 2

Publicado por Adriana Díaz

No te pierdas las acciones de este enfrentamiento, que podrás seguir a través de Claro Sports Premium, exclusivamente para Centroamérica

AZ Alkmaar vs Hapoel Beer-Sheva, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 2
Az Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva, sigue la transmisión en vivo | Claro Sports

¡La Europa League regresa con un duelo que puede cambiar el rumbo de dos equipos! El AZ Alkmaar recibe al Hapoel Beer-Sheva en la segunda jornada de la temporada 2026/27, con la necesidad de sumar después de comenzar el torneo con una derrota. Del otro lado, el conjunto israelí buscará mantener su invicto europeo y trasladar a la competencia continental los resultados positivos de sus últimos partidos de liga. No te pierdas las acciones de este enfrentamiento, que podrás seguir a través de Claro Sports Premium, exclusivamente para Centroamérica.

¿A qué hora inicia la transmisión del AZ Alkmaar vs Hapoel Beer-Sheva hoy 15 de octubre?

El partido entre AZ Alkmaar y Hapoel Beer-Sheva comenzará este jueves 15 de octubre de 2026 a las 10:45 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League y tendrá como escenario el AFAS Stadion de Alkmaar, Países Bajos.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Claro Sports Premium, exclusivamente para Centroamérica, donde los aficionados podrán seguir las acciones del compromiso entre neerlandeses e israelíes.

Antecedentes y últimos cinco resultados del AZ Alkmaar vs Hapoel Beer-Sheva en la Europa League 2026

AZ Alkmaar y Hapoel Beer-Sheva no registran enfrentamientos oficiales previos entre ellos, por lo que el partido de este jueves marcará su primer antecedente.

Estos son los últimos cinco resultados de cada equipo, considerando todas las competiciones, antes de su enfrentamiento europeo:

AZ Alkmaar

FechaPartidoMarcador
10 de octubreFeyenoord vs AZ Alkmaar2-0
20 de septiembreAZ Alkmaar vs Telstar1-0
16 de septiembreSunderland vs AZ Alkmaar1-0
11 de septiembreAZ Alkmaar vs Willem II1-1
6 de septiembreHeerenveen vs AZ Alkmaar2-3

Hapoel Beer-Sheva

FechaPartidoMarcador
10 de octubreIroni Tiberias vs Hapoel Beer-Sheva0-2
19 de septiembreHapoel Beer-Sheva vs Kiryat Shmona1-0
16 de septiembreHapoel Beer-Sheva vs Dinamo Zagreb0-0
13 de septiembreHapoel Petah Tikva vs Hapoel Beer-Sheva0-2
7 de septiembreHapoel Beer-Sheva vs Maccabi Tel Aviv1-4

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