Alphadjo Cissé firma su primer hat-trick y el Milan golea al Salzburg para despertar en la Europa League

El Milan goleó 0-4 al Salzburg en la Europa League con el primer hat-trick del joven italiano y un tanto de Gonçalo Ramos, dejando atrás su mal debut ante Benfica

El atacante de 19 años vive su primera gran noche | Reuters

El Milan dejó atrás su tropiezo en el debut de la Europa League 2026-27 con una goleada de 0-4 sobre el Salzburg, en la segunda jornada de la fase de liga, disputada este jueves 15 de octubre en la Red Bull Arena de Austria. Alphadjo Cissé fue el protagonista de la victoria al conseguir el primer hat-trick de su carrera, mientras que Gonçalo Ramos completó el marcador para el conjunto dirigido por Ruben Amorim, que consiguió sus primeros tres puntos después de caer 0-2 ante el Benfica en San Siro.

El encuentro comenzó con un Milan decidido a tomar la iniciativa, aunque el Salzburg intentó aprovechar los espacios por las bandas. La primera oportunidad importante llegó al minuto 9, cuando Ardon Jashari encontró a Davide Bartesaghi con un pase largo y el lateral envió un centro que Adrien Rabiot remató dentro del área. Sin embargo, el balón golpeó accidentalmente a Francesco Camarda y terminó fuera del terreno de juego.

La insistencia italiana encontró recompensa al minuto 15. Omari Hutchinson desbordó por la derecha y mandó un centro que Cissé conectó de cabeza, después de anticiparse a Leandro Morgalla, para superar al guardameta Christian Zawieschitzky. Apenas dos minutos después, Ruben Loftus-Cheek tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el portero rechazó su disparo y Kévin Boma evitó sobre la línea el posterior remate de Hutchinson.

Alphadjo Cissé marca dos goles en el primer tiempo y encamina la victoria del Milan

El Salzburg intentó responder y encontró el empate al minuto 23 mediante Haris Tabakovic, pero la anotación fue anulada porque el balón había abandonado el terreno de juego antes del centro de Morgalla. Poco después, Bartosz Mazurek probó suerte con un disparo desde fuera del área que pasó cerca del arco defendido por Mike Maignan. Los locales buscaban equilibrar el encuentro, aunque las llegadas del Milan continuaban con mayor claridad.

Al minuto 32 apareció nuevamente Cissé para firmar su doblete. La jugada comenzó con un cambio de orientación de Rabiot hacia Bartesaghi, quien conectó de primera intención un centro al corazón del área. El joven atacante italiano apareció sin marca y definió con la pierna izquierda para establecer el 0-2, una ventaja que reflejaba la efectividad del conjunto visitante.

Con dos goles de diferencia, los rossoneri bajaron el ritmo durante los últimos minutos de la primera mitad y buscaron conservar la posesión. El equipo de Amorim llegó al descanso con el partido encaminado gracias a la doble intervención de Cissé, quien había conseguido sus primeras anotaciones en una competición europea.

La segunda parte comenzó con otro aviso del Milan. Al minuto 47, Rabiot recibió un pase de Bartesaghi y sacó un disparo desde fuera del área que terminó en las manos de Zawieschitzky. Dos minutos después llegó el tercer gol y la consagración de Alphadjo Cissé. El mediocampista francés encabezó un contragolpe por la izquierda y envió un servicio al centro para que el italiano definiera de primera intención. El VAR revisó la posición del goleador y confirmó el tanto al minuto 53, al comprobar que Schmid lo habilitaba por un margen mínimo.

Gonçalo Ramos completa la goleada y el Milan supera su mal debut ante Benfica

Con el encuentro prácticamente resuelto, Amorim realizó tres modificaciones al minuto 60: salieron Camarda, Cissé y Rabiot para permitir los ingresos de Gonçalo Ramos, Christian Pulisic y Luka Modric. El croata participó en una nueva oportunidad al minuto 68, cuando habilitó a Hutchinson con un pase largo. El inglés recortó hacia el centro y disparó de zurda, pero Zawieschitzky evitó la cuarta anotación con una intervención.

La resistencia del Salzburg terminó por romperse nuevamente al minuto 72. Mazurek perdió el balón cerca de su propia área ante la presión de Jashari, quien provocó que la pelota quedara a disposición de Gonçalo Ramos. El delantero portugués no desaprovechó el error y remató de primera intención para establecer el 0-4. Fue el último tanto de una noche en la que el Milan aprovechó tanto sus ataques elaborados como las equivocaciones del rival.

El tramo final tuvo un contratiempo para los visitantes. Después de que Diakité estuviera cerca de descontar al minuto 80, Filippo Terracciano fue expulsado al 83 por empujar a Schmid cuando el Salzburg iniciaba un contragolpe cerca del área italiana. La tarjeta roja obligó a los rossoneri a afrontar los últimos minutos en inferioridad numérica, aunque la diferencia en el marcador les permitió cerrar el encuentro con una victoria que representó un cambio respecto a su presentación europea.

El triunfo permitió al Milan sumar sus primeros tres puntos en la fase de liga y pasar de una derrota sin goles ante el Benfica a una victoria por cuatro tantos de diferencia. El resultado también dejó una actuación individual destacada: a sus 19 años, Cissé celebró un hat trick perfecto, con anotaciones de cabeza, pierna izquierda y de primera con la derecha. Los italianos continuarán su participación en la Europa League el 22 de octubre, cuando visiten al Bournemouth en la tercera jornada.