¡Un baño inesperado! El incidente que interrumpió el Lech Poznan vs Bayer Leverkusen

El encuentro en el Estadio Municipal de Ponzán dejó una escena inesperada en el primer tiempo, mientras la afición local realizaba una celebración con historia

La segunda jornada de la UEFA Europa League 2026-27 dejó una escena poco habitual durante el enfrentamiento entre Lech Poznan y Bayer Leverkusen disputado en el Estadio Municipal de Ponzán en Polonia. En pleno desarrollo del primer tiempo, los aspersores del estadio se encendieron cuando el balón estaba en movimiento, una situación que sorprendió a los futbolistas y provocó una sonrisa del árbitro, quien tuvo que detener momentáneamente las acciones.

Todo ocurrió al minuto 19, cuando el marcador se encontraba 0-0. El conjunto polaco avanzaba hacia el área rival, pero la defensa del Leverkusen consiguió despejar el balón. Justo en ese momento comenzó a salir agua de los aspersores instalados en el terreno de juego, lo que obligó a interrumpir el encuentro durante unos segundos.

El incidente coincidió con otra escena que llamó la atención en las tribunas. Mientras los jugadores esperaban para reanudar el partido, los aficionados del Lech Poznan realizaban su tradicional festejo de espaldas al campo, una celebración que se ha convertido en parte de la identidad del club polaco y que incluso ha sido adoptada por seguidores de otros equipos europeos.

¿Qué es ‘The Poznań’, el festejo que realizan los aficionados de espaldas a la cancha?

Esta forma de celebración, conocida internacionalmente como ‘The Poznań’, consiste en que los aficionados se colocan de espaldas al terreno de juego, se toman de los hombros o entrelazan los brazos y comienzan a saltar al mismo tiempo. El movimiento genera una imagen en la que se observan filas completas de seguidores que brincan sin mirar lo que ocurre sobre el césped.

La tradición tiene sus raíces en las tribunas polacas y está especialmente vinculada con los seguidores del Lech Poznan. Aunque existen distintas versiones sobre su origen, una de ellas señala que comenzó como una forma de protesta contra los dirigentes del club, pues los aficionados les daban simbólicamente la espalda sin dejar de alentar a sus jugadores. Con el paso del tiempo, el gesto pasó a formar parte de las celebraciones de la afición.

Su popularidad internacional aumentó el 21 de octubre de 2010, cuando el Lech Poznan visitó al Manchester City durante la fase de grupos de la Europa League. Alrededor de 6,000 aficionados polacos realizaron la celebración en las tribunas del estadio inglés, donde los seguidores del City conocieron el movimiento y posteriormente lo incorporaron a sus propios festejos, bajo el nombre de ‘The Poznań’.

La celebración trascendió el fútbol y llegó incluso a los conciertos de Oasis, agrupación británica vinculada con el Manchester City por la afición de los hermanos Gallagher. Durante su gira de reunión de 2025, el público replicó el movimiento de espaldas al escenario. Así, una tradición nacida en las gradas del fútbol polaco volvió a llamar la atención durante una jornada europea, esta vez en un partido que también tuvo como protagonista al sistema de riego del estadio.