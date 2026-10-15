Olympique de Lyon sufre más de la cuenta pero suma una victoria importante contra Crystal Palace

Olympique de Lyon jugó un buen primer tiempo en condición de local, su segunda parte no fue la mejor, sin embargo esto le funcionó para sumar 3 puntos importantes en la UEFA Europa League ante un Crystal Palace que vendió cara la derrota y se esforzó en los últimos minutos por aruñar al menos un punto.

El Lyon llegaba a este compromiso ‘con aire’ en la camiseta, después de haberle pasado por encima al Rennes, lo goleó 4-0 por la sexta jornada de la Ligue 1, situación perfecta para seguir con el compromiso internacional en casa y ante su gente. Por su parte el Crystal Palace también arribaba a Francia con envión anímico tras vencer 3-1 a Nottingham Forest en Premier League.

Como es normal en el fútbol, el local comenzó proponiendo condiciones y abrió el marcador. Tras un gran centro de banda izquierda, que la pelota quedara servida en el área del Crystpal Palace, Corentin Tolisso aprovechó para anotar el 1-0 en la contienda por medio de una ‘media-volea’ que descuadernó a todo el cuadro inglés.

Durante toda la primera parte, la zaga de ‘Las Águilas’ fue un completo pasillo para los delanteros del elenco local. A tal punto que a escasos segundos que se bajara la persiana del primer tiempo en Francia, Lyon aprovechó para aumentar el marcador. Tras una pelota filtrada para Keito Nakamura, el japonés vio habilitado a Ernest Nuamah y el africano definió de primera para el 2-0 al 45+2′.

Segundo tiempo

Pero Crystal Palace salió con otra actitud, a comparación de la primera parte donde dio ventajas e iba a empatar el compromiso para llevarse por lo menos 1 punto para Londres. Y así fue porque tras un cobro de esquina corto, la pelota terminó en los pies de Yeremy Pino, el vigente campeón del mundo con España definió con su pierna izquierda, un tiro inatajable para el portero Dominik Greif.

No obstante el dueño de casa apaciguó los ánimos en el Parc Olympique Lyonnais. Pavel Sulc aprovechó un rebote que le quedó para su pierna más hábil, el checo solamente tuvo que empujarla ligeramente mientras el guardameta Walter Benítez ya estaba en el piso y poco pudo hacer para evitar el 3-1 al minuto 76.

Sin embargo el cuadro de ‘Las Águilas’ no bajaba los brazos y quería empatar el compromiso a domicilio. Después de una gran jugada de Anan Khalaili, quien ganó todo el carril derecho, el israelí envió un pase peligroso al área del Lyon, en medio de los rebotes la esférica terminó en los pies de Daichi Kamada, el japonés solamente empujó la pelota para el 3-2 parcial. Pero al cuadro inglés no le iba a alcanzar el tiempo y finalmente perdió.

Europa League 2026/27: Olympique de Lyon vs Crystal Palace