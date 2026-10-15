Keylor Navas aconseja a Gilberto Mora ante rumores de Europa: “Es importante que siga enfocado”

El portero de Pumas considera que el futbolista de Xolos tiene condiciones para llegar al fútbol europeo, pero pide administrar la expectativa

Keylor Navas no duda del talento de Gilberto Mora | Imago7

Gilberto Mora cumplió 18 años en medio de versiones que lo relacionan con diferentes clubes de Europa, pero mientras su futuro continúa sin una transferencia confirmada, Keylor Navas puso el foco en otro aspecto: la manera en que el mexicano debe administrar la atención que ha generado alrededor de su carrera. El guardameta de Pumas, con experiencia en el fútbol europeo, consideró que el jugador de Xolos cuenta con condiciones para dar el salto, aunque señaló que mantener la concentración será determinante durante esta etapa.

Navas habló sobre Mora durante los México Awards de Sports Illustrated, donde fue cuestionado por el presente y las posibilidades del mediocampista. El costarricense colocó el talento del seleccionado mexicano como uno de los factores que podrían llevarlo al Viejo Continente. “Yo creo que él es un gran talento, sería importante que ojalá, y estoy seguro que lo están haciendo con él, de poder tener su cabeza tranquila y presente, creo que siempre es importante que él siga enfocado, el talento que tiene lo va a llevar a Europa en algún momento, yo estoy seguro que eso va a pasar si esa es la voluntad de Dios, pero a nivel de talento no tiene por qué preocuparse”, explicó.

El mensaje del exportero del Real Madrid estuvo acompañado por una advertencia sobre la exposición que rodea al futbolista a partir de su mayoría de edad. Mora ha sido relacionado mediante distintos reportes con equipos de las principales ligas europeas, aunque hasta ahora no existe un fichaje anunciado oficialmente. Para Navas, ese volumen de información puede convertirse en una distracción si el jugador comienza a prestar mayor atención a las versiones externas que a su proceso deportivo.

“Muchas veces por todo lo que se dice, todo lo que ustedes hablan, la gente alrededor y demás, puede hacer que se pierda el enfoque”, señaló Navas. El portero también recomendó que Mora continúe disfrutando su etapa actual y avance progresivamente: “Está muy jovencito, está disfrutando, tiene que seguir disfrutando, tiene que crecer y tiene que quemar etapas, ojalá que podamos ver una oportunidad a un gran club en Europa”.

La opinión de Navas tiene como antecedente su propia experiencia en algunos de los escenarios de mayor exigencia del fútbol europeo. Durante su trayectoria pasó por Albacete, Levante, Real Madrid y Paris Saint-Germain, entre otros clubes, y conquistó tres Champions League consecutivas con el conjunto merengue.

El portero también fue cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que el mexicano pueda jugar en instituciones de ese nivel, incluido el Real Madrid. Navas no habló de negociaciones ni aseguró que exista interés formal del club español, pero sí sostuvo que las características futbolísticas de Mora le permitirían aspirar a distintos destinos. “Son cosas que los clubes y él saben, puede jugar en cualquier equipo, ojalá todo le salga bien”, expresó.

La mayoría de edad de Mora elimina una de las restricciones que rodeaban un eventual movimiento internacional y, al mismo tiempo, incrementa la atención sobre el siguiente paso de su carrera. Sin embargo, cumplir 18 años no significa que exista automáticamente una transferencia acordada. Por ahora, el futbolista continúa ligado a Xolos de Tijuana mientras diferentes versiones lo colocan en el radar de instituciones europeas.

Finalmente Navas reiteró la necesidad de proteger su concentración ante el volumen de rumores sobre su futuro. “Ojalá todo le salga bien, que Dios bendiga su carrera y que los mexicanos se sientan orgullosos”, concluyó el arquero de Pumas.