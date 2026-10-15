Xelajú vs Malacateco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo el partido a través del minuto a minuto de Clarosports.

Xelajú vs Malacateco, en vivo el partido. (Clarosports)

Les damos la bienvenida al minuto a minuto del partido entre Xelajú y Malacateco, válido por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este partido tras una dura derrota ante Aurora, mientras que la visita de superar a Guastatoya, con la particularidad de que ambos están fuera de zona de clasificación en la previa de la fecha.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Malacateco hoy 15 de octubre de 2026?

El encuentro entre Malacateco vs Guastatoya será el jueves 15 de octubre de 2026 a las 12:00 horas de Guatemala en el Estadio Mario Camposeco. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Xelajú vs Malacateco para la jornada 14, al momento

Xelajú: Rubén Silva; Raúl Calderón, Javier González, José Castañeda, Widvin Tebalan, Juan Cardona (capitán), Elmer Cardoza, Yair Jaén, José Joj, Steven Cárdenas y Antonio López.

Malacateco: Abel Guzmán; Hárold Cummings, Marlon Chun, Roberto Meneses, Jonathan Castañón, Diego Sánchez, Kevin Ramírez (capitán), Isaías de León, José Ochoa, Nelson Andrade y José Erik Correa.

Antecedentes del Xelajú vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Los últimos cinco enfrentamientos entre Malacateco y Xelajú: 7 de agosto de 2026: Malacateco 2-2 Xelajú. 5 de abril de 2026: Xelajú 1-0 Malacateco. 18 de febrero de 2026: Malacateco 1-0 Xelajú. 28 de septiembre de 2025: Xelajú 3-0 Malacateco. 19 de julio de 2025: Malacateco 0-1 Xelajú.

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