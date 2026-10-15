AZ Alkmaar consigue su primera victoria en la Europa League; Mateo Chávez suma minutos

El AZ Alkmaar consiguió sus primeros tres puntos en la UEFA Europa League después de imponerse 2-1 al Hapoel Beer-Sheva en la segunda jornada de la fase de liga. El conjunto neerlandés tuvo que esperar hasta los últimos minutos para asegurar el triunfo gracias a un penalti convertido por Mexx Meerdink, en un encuentro en el que el mexicano Mateo Chávez ingresó de cambio al minuto 76 y participó en el cierre del compromiso.

El AZ Alkmaar tomó la iniciativa desde los primeros minutos y comenzó a generar oportunidades frente al arco defendido por Ofir Marciano. Al minuto 7, Wouter Goes estuvo cerca de inaugurar el marcador con un cabezazo que pasó rozando el travesaño, mientras que Dave Kwakman probó suerte desde fuera del área al 12′, aunque su disparo fue bloqueado por la defensa visitante.

El dominio del conjunto local se hizo más evidente conforme avanzó la primera mitad, especialmente con las intervenciones de Valdemar Byskov, quien exigió al guardameta rival con dos disparos a los minutos 31 y 37. Bendegúz Kovács también tuvo una oportunidad dentro del área, pero su remate fue rechazado. Antes del descanso, Ro-Zangelo Daal estuvo cerca de romper el empate con un disparo de larga distancia que pasó apenas por encima del travesaño, por lo que ambos equipos se marcharon a los vestidores sin goles.

La insistencia del AZ finalmente encontró recompensa en el arranque del complemento. Al minuto 49, Peer Koopmeiners abrió el marcador con un disparo de derecha que terminó junto al poste izquierdo, después de recibir un pase filtrado de Byskov. La anotación reflejaba lo sucedido sobre el terreno de juego y parecía encaminar al cuadro neerlandés hacia una victoria sin mayores complicaciones.

Sin embargo, el Hapoel Beer-Sheva reaccionó rápidamente y consiguió el empate al minuto 55. Zahi Ahmed apareció como asistente para habilitar a Amankwah Forson, quien definió con la pierna izquierda desde el centro del área y devolvió la igualdad al marcador. El gol modificó el desarrollo del encuentro y obligó al AZ a buscar nuevamente la ventaja ante un rival que comenzó a encontrar espacios para atacar.

Con el partido empatado, ambos entrenadores realizaron modificaciones para intentar inclinar la balanza. El AZ incorporó a Calvin Stengs y Denso Kasius al minuto 61, mientras que el Hapoel respondió con los ingresos de Javon East y Niv Yehoshua. Las oportunidades aparecieron en ambas porterías, primero con un disparo de East que fue detenido al 63′ y posteriormente con un remate de Kwakman desde fuera del área que también terminó en manos del guardameta.

La jugada decisiva llegó al minuto 74, cuando Djibril Diop cometió una falta sobre Bendegúz Kovács dentro del área. Tras la revisión del VAR, el árbitro confirmó el penalti a favor del AZ Alkmaar. Un minuto después, el técnico local realizó dos modificaciones: Mexx Meerdink ingresó por Kovács y Mateo Chávez sustituyó a Mees de Wit al minuto 76. La responsabilidad de ejecutar la pena máxima quedó en los pies de Meerdink, quien al 77′ definió con la izquierda por el centro de la portería para colocar el 2-1.

En el cierre del encuentro, el Hapoel Beer-Sheva buscó rescatar el empate y generó una oportunidad al minuto 81 con un disparo de Forson que fue detenido por el guardameta local. El AZ respondió con un intento de Stengs y consiguió mantener la ventaja durante los seis minutos de compensación. Con este resultado, el conjunto de Mateo Chávez llegó a tres puntos y escaló hasta el puesto 17 de la clasificación de la Europa League, mientras que el Hapoel Beer-Sheva permaneció con una unidad en la posición 24. El mexicano disputó los minutos finales de un encuentro que representó la primera victoria del club neerlandés en la competición.