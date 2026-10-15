¿Aplazan concierto de Fonseca y otro partido de Millonarios? Revelan posibles cambios en la agenda del Estadio El Campín

La presentación del artista Fonseca y el duelo del Embajador frente a Jaguares serían objeto de modificaciones.

Estadio El Campín de Bogotá. – Vizzor Image.

El escándalo sobre el lamentable estado en el que está en Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá no se detiene. Con los perjuicios ya hechos, Millonarios y Santa Fe han quedado como principales afectados y ahora solamente queda esperar por las medidas que garanticen que el fútbol pueda tener de nuevo su lugar, irónicamente, en un escenario diseñado para el deporte rey.

Pues este jueves se han presentado novedades con respecto al tema. Mientras el rechazo generalizado se la sociedad crece contra Sencia, empresa administradora del estadio, se ha planteado un cambio en la agenda de próximos eventos. Concretamente, lo referente a un concierto y un partido de fútbol. El tema se encuentra recién en una etapa de exploración.

Quien abrió la posibilidad a las modificaciones fue Daniel García, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y quien también ha recibido bastante críticas en medio de esta situación. En diálogo con Noticias Caracol, el funcionario reveló que han solicitado el aplazamiento del concierto de Fonseca, que está programado para el sábado 24 de octubre. Es preciso aclarar que esta decisión depende de Sencia.

Sin embargo, no sería lo único. El partido de Millonarios contra Jaguares, que ya se ha movido dos veces de fecha, también quedaría postergado. Según la información confirmada por Dimayor este miércoles, el compromiso quedó programado para el próximo sábado, 17 de octubre. No obstante, parece que la revisión al campo no ha evidenciado los resultados esperados.

Producto del presuroso remplazo del césped antes de los conciertos de BTS, la gramilla todavía no ha alcanzado una fase óptima de asentamiento sobre la tierra. Expertos consultados por el citado medio han considerado que el tiempo requerido para encontrar unas condiciones aceptables es de una semana desde el momento de la instalación, lo cual sería el siguiente fin de semana.

La mayor gravedad de la situación la sigue teniendo el fútbol. Con un montón de conciertos que siguen programados para lo que resta del año, peligra el espacio para que Millonarios y Santa Fe puedan cumplir con su cronograma de partidos como locales. De hecho, ya desde Dimayor se ha planteado la posibilidad de que la Liga BetPlay 2026-I acabe en los primeros días de 2027 y sin transmisión de televisión.

Sobre la cobertura televisiva, hay que recordar que el contrato que tiene al canal Win Sports como licenciatario tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. No está muy claro qué ocurriría en caso de que sea otra compañía la que gane el concurso de ofertas que e está desarrollando actualmente. Por ahora, se espera confirmación sobre las solicitudes de aplazamiento de conciertos.

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