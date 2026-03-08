Canadá vs Noruega, en vivo curling en silla de ruedas: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Disfruta el curling en silla de ruedas y el resto de los Juegos Paralímpicos de Invierno online a través de la multiplataforma de Claro Sports

La emoción del curling en silla de ruedas llega a los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con un duelo que promete intensidad y estrategia: Canadá vs Noruega en equipos mixtos, durante la sesión del round robin 4. Este enfrentamiento se vivirá este domingo 8 de marzo a las 11:30 horas tiempo del centro de México, y no te puedes perder la transmisión en Claro Sports, donde cada lanzamiento y cada jugada contarán para definir el rumbo de la competencia.

El Estadio Olímpico de Curling de Cortina, ubicado en el corazón de los Dolomitas, es un escenario histórico y renovado para esta edición paralímpica. Construido originalmente en 1955 y sede de la Ceremonia de Apertura y el patinaje artístico de los Juegos de Cortina d’Ampezzo 1956, ahora recibe a los mejores atletas paralímpicos del mundo. Con capacidad para 3.500 espectadores en competencias y 3.700 en la ceremonia de clausura, el estadio combina innovación, accesibilidad y un impresionante telón de fondo natural, haciendo de cada partido un espectáculo único de precisión, estrategia y juego limpio.

El curling en silla de ruedas es un deporte que exige fuerza, control y coordinación. En Milano Cortina 2026 se presenta la prueba de equipos mixtos y, por primera vez, una competición por parejas. Cada jugador lanza dos piedras de 20 kilogramos por parcial, utilizando la mano o un extensor, con el objetivo de acercarse al centro de la diana marcada en el hielo. Los fanáticos no pueden perder ni un detalle: sigue de cerca latransmisión por Claro Sports y vive en tiempo real cada tiro y cada estrategia de Canadá vs Noruega en la lucha por la medalla paralímpica.

